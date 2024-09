Abhrajit De, responsable des technologies de l'information (DSI) et vice-président exécutif des systèmes d'information chez Genus, s'est mis à la recherche d'une solution de stockage NVMe (Non-Volatile Memory express) prête à exécuter les applications internes de Genus et à fournir le débit le plus élevé et le temps de réponse le plus rapide pour ses workloads d'entreprise. De plus, Genus recherchait une solution qui permettrait à l'entreprise d'implémenter facilement l'outil SAP HANA.

Avec l'aide du partenaire commercial IBM BM Infotrade Pvt. Ltd, il a trouvé exactement ce qu'il cherchait dans la technologie IBM FlashSystem® d'IBM® Storage.

IBM FlashSystem fournit la base de données permettant d'accélérer l'accès aux données et leur livraison avec régularité et facilité. Conçue avec la technologie IBM Spectrum® Virtualize, la seule famille de plateformes uniques du secteur évolue facilement pour offrir des performances de pointe, une rentabilité et des services de données fiables de niveau professionnel. La plateforme, conçue pour la sécurité et la haute disponibilité, est opérationnelle sur site, en cloud hybride et dans des environnements virtualisés ou conteneurisés, ce qui simplifie la gestion et la complexité opérationnelle.

En outre, elle est préchargée avec la technologie IBM Storage Insights, un logiciel d'analyse prédictive qui aide les utilisateurs à surveiller et à optimiser leur infrastructure de stockage.

En tant qu'utilisateur de longue date d'IBM, M. De savait que la baie IBM FlashSystem offrait la puissance et la vitesse nécessaires pour répondre à toutes les exigences de performance de Genus et qu'elle apporterait un avantage concurrentiel grâce à l'utilisation de Storage Insights pour l'analyse des ensembles de données.

« En tant que société de compteurs intelligents la plus moderne d'Inde, nous avons besoin d'un système ultramoderne qui nous offrira au moins sept ans de confort pour l'organisation. Cinq ans de support et deux ans d'extension », déclare M. De.

Le futur du cloud en perspective

Genus a également choisi IBM FlashSystem parce qu'il prend en charge les déploiements cloud hybrides. Le fait que ce système soit prêt à être hébergé sur le cloud dès le premier jour a été un élément déterminant pour Genus par rapport à d'autres solutions. Cela a permis à l'entreprise d'accélérer sa transition d'un système entièrement sur site au cloud hybride ou à la hiérarchisation des données sur le cloud public, optimisant ainsi l'efficacité du stockage des données. En outre, Genus a acquis la vitesse nécessaire à sa future migration vers SAP HANA grâce à un système certifié SAP TDI.

La mise en œuvre d'IBM FlashSystem a été un processus rapide et transparent, affirme M. De. « Nous avons mis sept jours à la mettre en œuvre », note-t-il, ajoutant que son équipe a pu « surveiller les performances du système de stockage pendant la migration des données issues de l'ancien système ».