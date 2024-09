Pour déployer ce nouvel environnement, TechWave Hungary a fait appel à son partenaire commercial IBM Platinum, USE Rendszerház Kft. (lien externe à ibm.com).

« Nous avions déjà collaboré avec USER Rendszerház autour d’innombrables projets. La qualité et la promptitude des services et de l’accompagnement proposés étaient toujours au rendez-vous », précise Gabor Lesti.

En étroite collaboration avec les experts d’USER Rendszerház, Techwave Hungary a déployé le nouveau serveur IBM Power Systems E950, ainsi que les solutions de stockage IBM FlashSystem 7200 dans son centre de données principal. Grâce au stockage à très faible latence, optimisé par la technologie IBM Spectrum Virtualize, Techwave Hungary bénéficie de services de données avancés, est en mesure de prendre en charge de grands référentiels de données SAP S/4HANA et SAP BW/4HANA, et dispose de la flexibilité nécessaire pour procéder à une mise à l’échelle au fur et à mesure que les volumes augmentent.

« Grâce à IBM et à SUSE, nous avons pu créer un cloud privé virtuel ultra-évolutif et hautement résilient pour permettre à nos clients de tirer parti des fonctionnalités analytiques innovantes de SAP S/4HANA », conclut Gabor Lesti. « Nous tenons à affirmer notre volonté continue à exploiter les technologies les plus récentes et les plus performantes pour assurer le bon fonctionnement des systèmes essentiels à l’activité de nos clients, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce aux serveurs IBM Power Systems et aux solutions de stockage IBM FlashSystem, nous pouvons tenir cette promesse ».



Composants de la solution