Optimisé pour le déploiement privé en cloud, le serveur de milieu de gamme IBM® Power® System E950 offre un dégradé unique de capacités de classe entreprise dans un format 4U à 4 sockets fiable, sécurisé et à espace optimisé.

Le Power System E950 offre une virtualisation intégrée et une capacité flexible. Il accélère les résultats métier, grâce aux processeurs IBM Power et à une capacité mémoire et une bande passante des E-S accrues qui permettent d'augmenter le débit et de réduire les temps de réponse.