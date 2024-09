Depuis plus de 35 ans, nos clients font confiance à IBM Power pour déployer leurs bases de documents Oracle et les charges de travail de l'application. Les organisations de toutes tailles peuvent tirer parti de la fiabilité1 et de la sécurité2 à toute épreuve de Power, ainsi que de ses capacités avancées de récupération, de réparation spontanée et de diagnostic conçues pour réduire les durées d'immobilisation des applications.

Explorez les témoignages de réussite de nos clients pour voir comment nous travaillons en partenariat pour améliorer les résultats de l’organisation : Sicredi, TNPL, NTT DATA Business Solutions Poland, Datavision et Copel.