Depuis de nombreuses années, NTT DATA Business Solutions Pologne exécute les applications SAP ERP traditionnelles de ses clients sur IBM Power Systems avec un excellent taux de réussite. S’appuyant sur son expérience précédente, l’entreprise a décidé d’essayer SAP ERP accéléré par SAP HANA sur IBM Power Systems et a constaté que la plateforme IBM répondait parfaitement à ses besoins.

Tomasz Piętak, architecte de solutions cloud chez NTT DATA Business Solutions Poland, se souvient : « Nous utilisions IBM Power Systems depuis environ huit ans et nous étions très contents de la plateforme. Dans le passé, nous réservions IBM Power Systems à nos clients les plus exigeants, et nous savions par expérience que les serveurs continueraient à bien fonctionner même en cas d’utilisation constante et soutenue. Pour nous, IBM Power Systems est synonyme de fiabilité et de stabilité, et c’est précisément ce que nous voulions offrir pour notre ERP SAP optimisé par les services d’hébergement SAP HANA.



NTT DATA Business Solutions Pologne a déployé IBM Power Systems via une approche TDI (Tailored Datacenter Integration) en utilisant l’infrastructure existante pour exécuter SAP HANA plutôt que d’investir dans un nouveau matériel dédié. L’entreprise a engagé IBM Systems Lab Services pour le déploiement initial et elle a acheté des serveurs payés par mensualités fixes dans le cadre d’un contrat de cinq ans géré par IBM Global Financing. Depuis, NTT DATA Business Solutions Pologne a permis à de nombreux nouveaux clients supplémentaires de bénéficier de ce nouveau service et a étendu l’utilisation d’IBM Power Systems, en réalisant ces mises en œuvre ultérieures de manière indépendante.



Aujourd’hui, NTT DATA Business Solutions Pologne gère la majorité des instances SAP HANA de ses clients sur IBM Power Systems, y compris les systèmes stratégiques. SAP ERP optimisé par SAP HANA s’exécute sur des serveurs IBM Power System E950, chacun fonctionnant sur des processeurs IBM POWER9 de dernière génération. Ces serveurs sont virtualisés à l’aide d’IBM PowerVM et exécutent le système d’exploitation SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (lien externe à ibm.com). Au total, NTT DATA Business Solutions Pologne exploite plus de 220 machines virtuelles, connues sous le nom de partitions logiques (LPAR), sur ses serveurs IBM Power Systems et dispose de l’une des plus grandes bases d’installation pour l’ERP SAP optimisées par SAP HANA du pays.



Plus récemment, SAP a lancé SAP S/4HANA, une toute nouvelle génération d’ERP. NTT DATA Business Solutions Pologne sert actuellement plusieurs clients avec les services d’hébergement SAP S/4HANA exécutés sur IBM Power Systems et IBM FlashSystem.



De plus, NTT DATA Business Solutions Pologne continue d’exécuter des applications ERP SAP traditionnelles prises en charge par d’autres bases de données, en utilisant le système d’exploitation IBM AIX fonctionnant sur des serveurs IBM Power System E950.



Tomasz Piętak ajoute : « Nous utilisons IBM Power Systems pour gérer un cloud privé via lequel nos clients peuvent accéder à leurs applications SAP. Notre offre est SAP-as-a-Service. Nous pouvons vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour exécuter SAP, de l’infrastructure à l’hyperviseur, jusqu’au système d’exploitation et aux applications, le tout dans un seul et même package. »