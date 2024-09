L’équipe informatique de Copel a gardé l’esprit ouvert et a envisagé plusieurs solutions possibles, notamment des serveurs x86. L’équipe a conclu que la mise à niveau de son environnement IBM Power Systems constituait la solution la plus économique et a migré Oracle Database depuis deux serveurs IBM Power® Systems 795 équipés de 128 cœurs de processeur IBM POWER7® vers deux serveurs IBM Power Systems E880C équipés de 128 cœurs IBM POWER8®.

Grâce à IBM, la migration vers le nouveau matériel IBM Power Systems s’est déroulée de manière rapide et fluide, et Copel dispose désormais d’un support technique continu, intégré à son Contrat de maintenance matérielle IBM. Le partenaire commercial IBM ASSET IT (lien externe à ibm.com) a assuré le support pour la conception, la négociation et la mise en œuvre du système.

Vicente Sloboda poursuit : « Nous avons effectué une analyse de rentabilité complète des options des solutions concurrentes et nous avons constaté que le fait de rester sur IBM Power nous permettrait d’économiser 2 millions de dollars en coûts de migration et de matériel par rapport au concurrent le plus proche. Les cœurs de processeur POWER8 offrent une performance environ 70 % supérieure à la technologie précédente, et nous pouvons exécuter la même charge de travail Oracle Database sur un nombre de cœurs de processeur réduit.

« Nous sommes très satisfaits du support technique d’IBM. Dans notre industrie, où les indisponibilité du service peuvent littéralement être une question de vie ou de mort, il est essentiel de maintenir le fonctionnement fiable des systèmes centraux à chaque instant. Chaque fois que nous avons rencontré un problème, IBM a toujours été en mesure de le résoudre rapidement et efficacement et d’atténuer le risque. »

Copel a utilisé ses serveurs IBM Power Systems 795 et IBM Power Systems E880C pour implémenter un pool d’entreprise Power, un groupe de serveurs permettant d’offrir une capacité mobile à la demande via les ressources des processeurs et des capacités de mémoire. Vicente Sloboda commente : « La configuration du pool d’entreprise Power nous permet d’obtenir une plus grande flexibilité grâce à notre investissement dans IBM Power Systems. »