IBM Power Solution Editions for Healthcare vous permet de gérer et protéger les données de santé numériques, de faciliter la prise de décisions basées sur les données, de réduire les risques et les coûts et de gagner en efficacité. Transformez vos opérations avec des solutions combinant la technologie IBM Power avec les applications certifiées ISV les plus performantes du marché, qui répondent aux besoins uniques des différentes structures du secteur de la santé.