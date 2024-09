IBM PowerSC est une solution de sécurité et de conformité optimisée pour les environnements virtualisés sur des serveurs IBM Power fonctionnant sous AIX, IBM i ou Linux. PowerSC se situe au sommet de la pile de serveurs Power d’IBM, intégrant des fonctions de sécurité construites à différentes couches. Vous pouvez désormais gérer de manière centralisée la sécurité et la conformité sur Power pour tous les terminaux IBM AIX et Linux. Vous pouvez ainsi bénéficier d’une meilleure prise en charge des audits de conformité, y compris le RGPD.