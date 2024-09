Pour mettre en œuvre son nouveau modèle commercial omnicanal et axé sur le client, le Groupe Chantelle avait besoin d'une nouvelle plateforme technologique permettant des interactions plus rapides et plus efficaces à tous les niveaux, de la chaîne d'approvisionnement au service client. L'entreprise a décidé d'adopter la base de données SAP HANA à la fois pour son environnement SAP ERP existant et pour prendre en charge les futures applications SAP S/4HANA. L'entreprise a fait appel à son fournisseur de technologie de longue date, le partenaire commercial IBM Novahé, pour définir une nouvelle plateforme hybride qui lui permettrait d'exécuter les éléments existants et les nouveaux éléments côte à côte au sein de la même infrastructure.

« Nous avons défini ce que nous voulions réaliser en termes opérationnels, et Novahé a créé une solution technique qui répondait à nos besoins précis, pour un coût identique à celui de notre ancienne plateforme », explique André Wei. « En adoptant IBM Power Systems, nous avons obtenu la possibilité de faire fonctionner IBM i et Linux sur la même plateforme. Nous avons également évité les coûts et les risques importants liés au remplacement de notre environnement SAP ERP existant et déjà en place. Et à l'avenir, avec IBM Power Systems, nous pourrons choisir la meilleure plateforme pour toutes les solutions que nous sélectionnerons, en fonction des besoins de l'entreprise plutôt que des contraintes technologiques. »

Jean-François Fine, ingénieur avant-vente chez Novahé, déclare : « Forts de notre longue expérience de la plateforme IBM Power, nous savions que la dernière génération de systèmes IBM offrirait au Groupe Chantelle toutes les capacités technologiques dont il a besoin aujourd'hui et pour l'avenir ».

François Delbrel, directeur de clientèle chez Novahé, ajoute : « La combinaison de la technologie IBM et de notre expertise dans la conception et la livraison de solutions commerciales nous permet d'apporter une grande valeur ajoutée à nos clients ».

La proposition de Novahé prévoyait le déploiement de deux serveurs IBM Power Systems S914 fonctionnant sous le système d'exploitation IBM i pour l'environnement de production, l'un dédié à l'instance centrale de SAP et l'autre à SAP Retail. Le Groupe Chantelle a également déployé un serveur IBM Power Systems S922 qui exécutera SAP HANA sur SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (lien externe à ibm.com), en vue d'introduire la solution SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business. Ces serveurs sont équipés de processeurs IBM POWER9, qui offrent à la fois plus de cœurs et des performances par cœur 26 % plus élevées pour SAP que les précédents processeurs du Groupe Chantelle, tandis que le serveur IBM Power Systems S922 dispose de 2 To de mémoire pour prendre en charge la base de données HANA en mémoire.

Les serveurs IBM sont complétés par un environnement de stockage flash NVMe de bout en bout sur les serveurs de stockage IBM FlashSystem. Certifié par SAP pour une utilisation avec SAP HANA, le stockage IBM FlashSystem accélère les performances des applications et renforce la productivité de l'entreprise, et la compression des données à la volée offre une plus grande capacité dans le même encombrement.

« Notre relation avec Novahé est basée sur la confiance et nous avons une confiance totale dans leur connaissance de l'architecture IBM Power Systems », déclare André Wei. « Nous ne sommes pas une énorme organisation et nous n'avons pas les ressources nécessaires pour être des experts dans chaque technologie. Pour les plateformes avancées comme IBM Power Systems, il est logique pour nous de tirer parti de partenaires externes expérimentés dans ce domaine. »