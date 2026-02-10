Soyez les premiers informés

IBM Storage FlashSystem 9600

Détection plus rapide des menaces, performances supérieures et efficacité énergétique accrue.

Gros plan sur le module serveur IBM Flashsystem 9600
Événement virtuel en direct : Le futur du stockage se dévoile en février 2026
La prochaine évolution du stockage IBM approche, et elle redéfinit les capacités du stockage pour votre entreprise : un socle plus intelligent, piloté par l'IA, au service de votre avenir. Rejoignez-nous le mardi 10 février 2026 à 9 h 00 EST
La résilience réinventée : bâtissez une stratégie de cyber-résilience pérenne, pilotée par l'IA.
Les cyberattaques s’accélèrent. Les réglementations se durcissent. Votre stratégie est-elle prête à y faire face ? Visionnez le replay.

Performances haut de gamme pour les workloads exigeants

IBM Storage FlashSystem 9600 est la solution optimale pour les workloads importantes, mixtes et consolidées. Offre une vitesse et une simplicité extrêmes pour les workloads d’entreprise les plus exigeantes.

Redondance hautes performances

Jusqu’à 24 unités NVMe Flash haute disponibilité dans un tiroir d’armoire de stockage 2U avec réplication réseau sur 3 sites pour éviter tout point de défaillance unique.
Évolutif pour les environnements de toutes tailles

Grâce à cette solution intelligente, dotée de fonctions d’optimisation automatique et facile à gérer, les entreprises sont en mesure de relever les défis liés au stockage auxquels elles sont confrontées à mesure qu’elles se développent.
Solution abordable à forte valeur ajoutée

Niveaux de stockage Flash haute densité disponibles sous forme de package abordable comprenant des fonctions de compression et d’analyses prédictives alimentées par l’IA.
Cyber-résilient jusqu’au cœur

Le module FlashCore 5 (FCM5) surveille en permanence les données de chaque E/S à l’aide de modèles MK afin de détecter les anomalies telles que les ransomwares en moins d’une minute1.

Découvrez les économies que vous pourriez réaliser avec IBM FlashSystem.

Saisissez les informations relatives à votre environnement de stockage pour estimer votre coût total de possession et les économies que vous pourriez réaliser avec FlashSystem.

avis

Spécifications

Spécifications :
Capacité maximale effective dans un seul boîtier :
- 11,8 PBe 		Bande passante maximale :
- 86 Go/s 
Format :
- Boîtier 2U  		Nombre maximal de ports E/S : 
- 32
Capacité maximale effective dans une FlashSystem Grid :
- 377 PBe		Mémoire : 
- 1,5 To
- 3 To

Connectivité : (en option)
- Ports FC ou NVMe/FC 64 Go/s
- Ports FC ou NVMe/FC 32 Go/s
- Ports iSCSI ou NVMe/TCP 100/40 Go
- Ports iSCSI ou NVMe/TCP 25/10 Go/s

Nombre max. d’IOPS (succès de lecture en 4K)
- 6 300 000

En savoir plus sur les options FlashSystem.

Consultez les informations techniques, les fonctionnalités et les cas d’utilisation des produits de stockage flash les plus populaires.

Rapide. Intelligent. Abordable

Profitez de logiciels et de systèmes d’exploitation intégrés de qualité professionnelle capables de donner un nouveau souffle à vos anciens systèmes de stockage et de vous protéger contre la menace permanente d’une cyberattaque. Conception compacte pour les emplacements de périphérie à espace réduit et fonctionnalités cohérentes pour les environnements sur site et hybrides. Idéales pour le stockage en périphérie, les environnements virtuels et conteneurisés.

Cas d’utilisation

Durabilité du stockage
Investissez dans un stockage de données dense et éconergétique qui fait toute la différence.
Centre de données « lights-out »
Visualisez toutes vos données au même endroit et utilisez la hiérarchisation des données pilotée par l'IA.
Plus de cyber-résilience
Récupérez vos données rapidement et sans interruption en cas de cyberattaque.
Analyse des données de stockage
Analyse du stockage plus rapide, accès plus rapide aux informations grâce à des outils intégrés à l’analyse du stockage flash.

Ressources

Essai
Machine d’essai gratuite dans vos locaux disponible (voir liste des pays)
Webinaire à la demande
Plus de puissance, plus d'efficacité, moins de perturbations avec IBM FlashSystem.
IBM Redbook
Bonnes pratiques et exigences de performance pour IBM Storage FlashSystem
Rapport d'analyste
40 à 90 % de réduction des coûts de stockage grâce à IBM FlashSystem.
Étapes suivantes

Contactez un conseiller afin d’obtenir de l’aide pour configurer une solution IBM Storage FlashSystem adaptée aux besoins de votre entreprise.

Notes de bas de page

Des tests internes réalisés par IBM Research ont démontré qu’un ransomware était détecté moins d’une minute après le début de son processus de chiffrement. Cette expérience a été réalisée sur un FlashSystem 5200 doté de 6 FCM et sur lequel le firmware a été installé en version 4.1 et le logiciel en version 8.6.3 (GA). L’hôte connecté au 5200 exécutait Linux avec le système de fichiers XFS. Dans ce cas particulier, le simulateur de ransomware d’IBM appelé WannaLaugh a été employé. Le système sous-jacent doit être compatible avec le FCM4.1 et le logiciel doit être installé en version 8.6.3 (GA) afin d’atteindre les résultats obtenus.