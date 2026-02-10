Détection plus rapide des menaces, performances supérieures et efficacité énergétique accrue.
IBM Storage FlashSystem 9600 est la solution optimale pour les workloads importantes, mixtes et consolidées. Offre une vitesse et une simplicité extrêmes pour les workloads d’entreprise les plus exigeantes.
Jusqu’à 24 unités NVMe Flash haute disponibilité dans un tiroir d’armoire de stockage 2U avec réplication réseau sur 3 sites pour éviter tout point de défaillance unique.
Grâce à cette solution intelligente, dotée de fonctions d’optimisation automatique et facile à gérer, les entreprises sont en mesure de relever les défis liés au stockage auxquels elles sont confrontées à mesure qu’elles se développent.
Niveaux de stockage Flash haute densité disponibles sous forme de package abordable comprenant des fonctions de compression et d’analyses prédictives alimentées par l’IA.
Le module FlashCore 5 (FCM5) surveille en permanence les données de chaque E/S à l’aide de modèles MK afin de détecter les anomalies telles que les ransomwares en moins d’une minute1.
|Spécifications :
|Capacité maximale effective dans un seul boîtier :
- 11,8 PBe
|Bande passante maximale :
- 86 Go/s
|Format :
- Boîtier 2U
|Nombre maximal de ports E/S :
- 32
|Capacité maximale effective dans une FlashSystem Grid :
- 377 PBe
|Mémoire :
- 1,5 To
- 3 To
|Connectivité : (en option)
- Ports FC ou NVMe/FC 64 Go/s
- Ports FC ou NVMe/FC 32 Go/s
- Ports iSCSI ou NVMe/TCP 100/40 Go
- Ports iSCSI ou NVMe/TCP 25/10 Go/s
|Nombre max. d’IOPS (succès de lecture en 4K)
- 6 300 000
Profitez de logiciels et de systèmes d’exploitation intégrés de qualité professionnelle capables de donner un nouveau souffle à vos anciens systèmes de stockage et de vous protéger contre la menace permanente d’une cyberattaque. Conception compacte pour les emplacements de périphérie à espace réduit et fonctionnalités cohérentes pour les environnements sur site et hybrides. Idéales pour le stockage en périphérie, les environnements virtuels et conteneurisés.
Contactez un conseiller afin d’obtenir de l’aide pour configurer une solution IBM Storage FlashSystem adaptée aux besoins de votre entreprise.
1 Des tests internes réalisés par IBM Research ont démontré qu’un ransomware était détecté moins d’une minute après le début de son processus de chiffrement. Cette expérience a été réalisée sur un FlashSystem 5200 doté de 6 FCM et sur lequel le firmware a été installé en version 4.1 et le logiciel en version 8.6.3 (GA). L’hôte connecté au 5200 exécutait Linux avec le système de fichiers XFS. Dans ce cas particulier, le simulateur de ransomware d’IBM appelé WannaLaugh a été employé. Le système sous-jacent doit être compatible avec le FCM4.1 et le logiciel doit être installé en version 8.6.3 (GA) afin d’atteindre les résultats obtenus.