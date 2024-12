Cet exemple montre comment TCS a aidé une grande banque israélienne à surmonter le défi auquel elle était confrontée. L’environnement existant de la banque était coûteux à exploiter et l’architecture du système ne pouvait pas évoluer pour répondre à l’augmentation de la charge de travail.



Alors que les systèmes atteignaient leur capacité maximale, les temps de réponse ont montré les premiers signes de dégradation, affectant les principales applications de la banque. La latence élevée entraînait des retards entre la sélection d’une option sur une application mobile ou en ligne et la réception de la réponse, ce qui avait un impact négatif sur l’expérience des clients professionnels comme des détenteurs de comptes personnels.



TCS a proposé de résoudre ces problèmes de latence et d’évolutivité en créant un nouveau service de stockage de données entièrement géré pour la banque, basé sur IBM FlashSystem 9500. TCS s’est rapproché de Harel Information Technologies, l’un des principaux fournisseurs d’infrastructure informatique en Israël et partenaire commercial IBM, pour rechercher, configurer et mettre en œuvre la technologie FlashSystem appropriée. Basé à Tel Aviv, Harel emploie plus de 100 spécialistes informatiques et propose une gamme complète de solutions d’entreprise, des ordinateurs portables et tablettes robustes aux services cloud et de calcul haute performance.



Leader sur le marché, la solution de stockage IBM FlashSystem 9500 offre la capacité et les performances nécessaires pour gérer des volumes très élevés de workloads transactionnels et de données, en plus de protéger les données contre les pertes accidentelles ou les attaques délibérées.



Comprenant les modules IBM FlashCore, l’architecture NVMe et des fonctionnalités alimentées par l’IA, FlashSystem 9500 est capable de détecter et de prévenir les cyberattaques potentielles en temps réel. Pour se protéger contre les ransomwares, il utilise IBM Cyber Vault pour conserver des copies de données isolées en lecture seule, afin que les systèmes puissent être rapidement récupérés si la copie de production venait à être chiffrée par un logiciel malveillant.



Conçu dans un souci d’évolutivité, FlashSystem 9500 permet d’ajouter de nouvelles capacités jusqu’à 4,5 Po au total dans un tiroir rack 4U, sans interruption de service. Le déploiement dans ce cas couvre trois sites, la sauvegarde et la récupération de stockage étant assurées par les outils intégrés fournis par IBM FlashSystem.



Chen Kamer déclare à ce propos : « Notre collaboration avec IBM s’est déroulée sans heurts grâce à notre solide partenariat mondial qui couvre diverses technologies et divers domaines, et à la longue tradition d’excellence d’IBM et sa réputation de fiabilité. Des innovations comme la détection des malwares en temps réel montrent comment IBM intègre des fonctionnalités provenant du monde très respecté des mainframes, directement dans les serveurs IBM Power et FlashSystem modernes. En retour, TCS tire parti de ces avantages en capitalisant sur notre expertise et notre expérience mondiales pour fournir des services entièrement gérés à des clients internationaux. »