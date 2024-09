En raison des exigences strictes en termes de technique, de performances et de réglementation, l'appel d'offres pour le nouveau système de stockage de NHN comportait plus de 100 critères, notamment :

Système de stockage sur disque et basé sur le NVMe de bout en bout

Haute disponibilité (supérieure à 99,999 %)

Fonctionnalité de Metro Cluster haute disponibilité active-active

Réduction des données avec un impact minimal sur les performances

Chiffrement des données

Faible latence

Migration depuis la solution HPE 3PAR

Pour répondre à ces exigences, NHN a installé un IBM FlashSystem9500 dans quatre centres de données différents : deux à Oslo et deux à Trondheim.

Une des raisons importantes pour lesquelles NHN a choisi IBM est la présence d'une équipe compétente localement. L'association d'ingénieurs support et d'architectes locaux, conjuguée à un support technique de premier ordre, a placé IBM en tête de liste et a facilité le processus de migration. Par exemple, IBM Expert Labs a fourni une procédure écrite pour la migration des données vers le nouveau système de stockage et a apporté son assistance lors des premières phases de la migration des applications et des données. Néanmoins, NHN a globalement qualifié le processus de facile et plus rapide que prévu, grâce à la vitesse du nouveau système de stockage.

Maintenant que la nouvelle solution est en place, la NHN peut exploiter les fonctionnalités uniques offertes par l'IBM FlashCore Module (FCM), comme le chiffrement permanent pour la sécurisation des données et la compression pour stocker plus de données sur le même appareil. De plus, la fonctionnalité IBM Copie sauvegardée permettra de garantir l'intangibilité des données après la création d'une copie.

Grâce à une solution de stockage performante et réactive, NHN est désormais en mesure de répondre efficacement aux besoins informatiques actuels et futurs du secteur de la santé. La solution offre une grande évolutivité grâce à la possibilité d'ajouter facilement de la capacité supplémentaire si nécessaire. De plus, l'inclusion de toutes les licences dès le départ garantit une grande flexibilité.