Sachant que les entreprises gèrent des milliers de comptes utilisateurs associés à leurs systèmes sur site, services cloud et applications SaaS (logiciel à la demande), savoir qui a accès à quoi devient de plus en plus compliqué.

Chaque identité numérique, qu’elle représente un utilisateur, un appareil ou une application, est potentiellement une porte d’entrée vers les systèmes critiques et les données sensibles. Sans une gouvernance appropriée, cet écosystème tentaculaire fait peser des risques significatifs sur la sécurité, sans oublier les défis en matière de conformité.

Selon le Rapport sur le coût d’une violation de données publié par IBM, les identifiants volés ou compromis sont le vecteur d’attaque initial le plus courant, à l’origine de 16 % des violations de données. Une fois que les pirates mettent la main sur les identifiants des utilisateurs légitimes, ils peuvent se déplacer librement au sein des réseaux et accéder aux données et systèmes sensibles.

Les solutions de gouvernance et d’administration des identités permettent de se protéger contre les attaques exploitant l’identité et de prévenir les violations de données.

Les outils IGA permettent d’automatiser le provisionnement des utilisateurs, de mettre en œuvre des politiques d’accès et de vérifier régulièrement les accès tout au long du cycle de vie des identités, de l’intégration au départ en passant par la révocation des droits d’accès. Ces fonctions permettent aux entreprises de mieux contrôler les autorisations et l’activité des utilisateurs, afin de facilement détecter et arrêter toute utilisation inappropriée ou abusive des droits d’accès.

Les solutions IGA permettent également de se conformer à des exigences telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) et la loi Sarbanes-Oxley (SOX). L’IGA permet de s’assurer que l’accès aux systèmes et aux données sensibles est correctement accordé et régulièrement vérifié, tout en générant des pistes d’audit pour faciliter les audits internes et externes.