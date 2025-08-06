Depuis des décennies, les attaques de phishing exploitent les émotions humaines pour les escroquer de leurs identifiants de compte et de leur argent, et le font toujours. Mais comme la technologie a évolué à pas de géant depuis les premiers cas de phishing dans les années 1990, le phishing ne se limite plus à détecter les messages frauduleux les plus évidents à l'aide de fautes de frappe et de grammaire. Maintenant, cela signifie se demander si cet appel de votre ami ou de votre patron est réel, même s'il sonne exactement comme ça. Avec l’essor de l’intelligence artificielle, les acteurs malveillants deviennent de plus en plus furtifs et sophistiqués, et tout le monde doit repenser ce qui est réel, s’habituer à rechercher de faux signaux et apprendre à mieux protéger son identité en ligne et hors ligne.

L’ingénierie sociale est le terme générique qui désigne une pléthore de méthodes par lesquelles les pirates informatiques et les fraudeurs parviennent à inciter les gens à divulguer des informations qui compromettront leur identité et leurs comptes. Cette menace reste également l'un des principaux vecteurs d'attaque à l'origine d'une violation de données. Ce phénomène a été atténué dans une certaine mesure par la formation des employés et les filtres anti-spam avancés, mais il ne semble pas s'appliquer à la menace Deepfake. En 2024, plus de 80 % des entreprises ont déclaré ne disposer d’aucun protocole pour lutter contre les attaques basées sur l’IA, y compris les deepfakes.

En outre, le rapport 2025 de Pindrop sur l'intelligence vocale a révélé une forte augmentation de la fraude par deepfake par rapport aux années précédentes, avec une hausse de 1 300 %. Les attaques Deepfake représentent une nouvelle frontière redoutable, une ère où vous ne pouvez plus vous fier à ce que vous voyez ou entendez.