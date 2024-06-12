Le ver Morris II auto-répliquant cible les assistants de messagerie IA

La prolifération des assistants e-mail d’intelligence artificielle générative (IA générative) tels que GPT-3 d’OpenAI et Smart Compose de Google a révolutionné les workflows. Malheureusement, elle a également introduit de nouveaux vecteurs d’attaque pour les cybercriminels.

En tirant parti des avancées récentes en IA et en traitement automatique du langage naturel, les acteurs malveillants peuvent exploiter les vulnérabilités des systèmes d’IA générative pour orchestrer des cyberattaques sophistiquées aux conséquences de grande portée. Des études récentes ont mis en évidence les capacités insidieuses des logiciels malveillants auto-répliquants, comme le montre la souche « Morris II » créée par des chercheurs.