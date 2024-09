Nous proposons un examen de la configuration et de l’infrastructure du cloud afin de détecter les erreurs de configuration critiques qui peuvent conduire à une escalade des privilèges ou à un accès non autorisé à des données sensibles. Les pirates informatiques de X-Force Red peuvent découvrir des voies d’attaque potentielles et des pratiques DevOps non sécurisées telles que le partage de secrets (identifiants privilégiés, clés API/SSH, etc.). Ils trouvent et corrigent également les failles exploitables à l’intérieur du conteneur et de l’environnement connecté.