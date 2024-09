Le National Health Service (NHS) est le système public de santé du Royaume-Uni. Comme beaucoup d’autres systèmes de santé, il est loin d’être un organisme technologique, mais il fournit aux patients des outils et des services qui s’appuient sur la technologie. Il se retrouve au cœur d’une révolution numérique et cherche à mieux répondre aux besoins des patients en se basant sur des données, des processus et des technologies. Et comme d’autres, il réfléchit à la meilleure façon de dépenser son argent : dans l’informatique et la sécurité ou dans les services destinés aux patients.

Mais contrairement à d’autres, le NHS peut compter sur NHS Digital. NHS Digital est le partenaire du NHS responsable du numérique, des données et de la technologie. Cet organisme est spécialisé dans la conception, le développement et l’exploitation de systèmes informatiques et de données complexes à l’échelle nationale. Toutes ses activités, qu’il s’agisse de créer des outils et des services innovants pour les citoyens ou de faciliter l’accès aux données pour le personnel soignant, visent à améliorer la vie des patients et les résultats des soins de santé.



Le rôle et les responsabilités de NHS Digital sont considérables. En effet, l’organisme apporte son soutien à plus de 200 trusts du NHS en Angleterre, ainsi qu’à un grand nombre d’organisations nationales, de médecins généralistes, de pharmacies et de groupes de patients. Il gère également plus de 80 systèmes nationaux essentiels, dont NHS Spine, une plateforme d’échange d’informations qui a traité un milliard de messages en octobre 2018.



En outre, NHS Digital conçoit des outils destinés aux patients et des services nationaux qui facilitent et accélèrent les soins. Son service NHS 111 pour les soins d’urgence en ligne a aidé plus d’un million de personnes. Par ailleurs, son service de recommandations électroniques gère plus de 70 000 recommandations par jour, et son service de prescriptions électroniques a traité plus de 690 millions d’ordonnances en 2018.



La protection de ces outils et services contre les menaces de sécurité incombe au centre de sécurité des données (DSC) de NHS Digital. La mission du DSC est de contribuer au bon fonctionnement des services numériques destinés aux patients en protégeant le système de santé contre les cyberattaques évitables et en détectant les menaces de manière proactive. Il aide également les organismes de santé, comme les trusts et les groupes hospitaliers du NHS, à répondre aux incidents de sécurité grâce à un large éventail de services, qui comprend notamment la conception de modèles de soutien à la cybersécurité, la formation à la sécurité des données, l’émission de notifications en cas de menaces à la cybersécurité, et bien plus encore.



Conscient de l’augmentation du volume, de la variété et de la gravité des menaces qui pèsent sur les soins de santé, le DSC a cherché à renforcer sa préparation et sa résilience en matière de cybersécurité. Ce besoin a été mis en évidence en mai 2017 lorsque la cyberattaque mondiale du ransomware WannaCry a perturbé ou infecté 80 trusts hospitaliers et 603 organisations affiliées au NHS. Bien que le NHS n’ait pas été spécifiquement visé, l’incident a entraîné un coût estimé à 92 millions de livres sterling et l’annulation de 19 000 rendez-vous. Plus grave encore, il a mis en péril la fourniture de soins aux patients.



Pour NHS Digital, les cybermenaces ne représentent pas seulement un risque informatique, elles affectent également les services destinés aux patients, ce qui peut nuire à la sécurité clinique et à la capacité de fournir des soins à temps aux citoyens. Afin d’assurer la sécurité et la santé des patients, l’organisme souhaitait renforcer son soutien et augmenter le nombre ainsi que le type de services qu’il offrait au NHS. Il a alors cherché à utiliser des technologies qui lui permettent d’intégrer et d’automatiser ses processus. En outre, NHS Digital souhaitait renforcer et faire évoluer sa capacité opérationnelle, ses solutions techniques et son modèle d’opérations de sécurité afin de couvrir un plus grand nombre de services de soins de santé.

Toutefois, NHS Digital ne pouvait y parvenir seul.