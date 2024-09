La CIB s’est d’abord concentré sur trois objectifs principaux. Le premier était d’intégrer, de transférer et de accueillir le personnel de manière transparente et pratique, en améliorant ces processus pour les rendre plus efficaces et moins coûteux et pour réduire les délais d’exécution. Auparavant, il fallait plus d’une semaine pour intégrer de nouvelles recrues et leur accorder l’accès nécessaire, un processus qui impliquait de nombreuses demandes de formulaire papier. Le transfert du personnel entre les services ou dans une autre agence nécessitait également beaucoup d’efforts manuels et impliquait de nombreuses demandes papier. Les congés prolongés et les démissions devaient être mieux traités et contrôlés pour garantir la révocation rapide des accès inutiles.

Le deuxième objectif était de mieux gérer et gouverner les identités privilégiées des administrateurs informatiques sur les serveurs et les systèmes. L’ancien processus manuel, basé sur des documents papier, manquait de visibilité sur ces identités, ce qui augmentait les risques de sécurité. Une visibilité, une gouvernance et un contrôle complets étaient essentiels pour s’assurer que les administrateurs informatiques disposaient des privilèges minimums nécessaires à l’accomplissement de leur tâche. En outre, la visibilité et la traçabilité des tâches administratives effectuées étaient essentielles pour la surveillance et la réponse aux incidents au centre d’opérations de sécurité (SOC) de la CIB.

L’objectif final était d’améliorer les processus de sécurité d’authentification des clients en étendant le contrôle IAM sur les canaux numériques de la CBI. Les clients devaient bénéficier d’une expérience de connexion transparente avec une sécurité et un contrôle améliorés.

Heureusement, M. Hassan aime relever les défis, car la mise en œuvre de cette stratégie en présentait un certain nombre.