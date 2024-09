La société a fait appel au partenaire commercial IBM Pontis Research, Inc. (PRI) afin de concevoir, tester et déployer les dispositifs virtuels IBM Security® Verify Access hébergés sur un environnement Amazon Virtual Private Cloud. PRI, un fournisseur de services de sécurité qui fait équipe avec IBM depuis plus de 20 ans, assure également la surveillance et la gestion proactives de la solution sur sa plateforme iamaware. Ses services comprennent la supervision des accords sur les niveaux de service (SLA) et la production de rapports sur la sécurité et la conformité.

La mise en place d'une solution IBM Security simplifie les expériences numériques des utilisateurs grâce à des fonctionnalités SSO basées sur des jetons pour les applications sur site, multicloud et mobiles. La société prend également en charge l'authentification unique pour les applications tierces en dehors de son réseau grâce au module de fédération de la solution. Les conseillers internes et les autres employés sont automatiquement authentifiés dans le cloud AWS par rapport à la base de données Active Directory interne de la société. Quant aux utilisateurs externes, ils sont gérés dans le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) intégré à la solution IBM Security Verify Access. La cybersécurité est également renforcée grâce à l'authentification multi-facteur et aux protections intégrées contre les menaces avancées, notamment les 10 principaux risques de sécurité des applications web identifiés par l'OWASP (Open Web Application Security Project). En outre, le module Advanced Access Control de la solution prend dynamiquement en compte la localisation géographique, le type de navigateur ainsi que d'autres informations contextuelles détaillées lors de l'évaluation des risques, dans le but de faciliter l'identification des utilisateurs non autorisés et potentiellement malveillants.

Avec le soutien d'une équipe AWS, PRI a pu tester et déployer la solution de sécurité sans heurts en l'intégrant à la passerelle API de la plateforme de gestion de patrimoine. Le responsable du numérique et de l'information de la société a travaillé en étroite collaboration avec les clients et les autres utilisateurs de la plateforme à l'introduction des changements. Désormais, en s'appuyant sur une infrastructure cloud AWS agile hautement disponible, le partenaire commercial peut rapidement faire évoluer la solution au rythme de ses activités. Il peut également ajuster rapidement les capacités informatiques afin de prendre en charge l'évolution des fonctionnalités frontend développées par la société. Par exemple, certains clients souhaitaient que leurs assistants et d'autres personnes de confiance soient autorisés à accéder à leurs comptes ; la société a donc mis en place une fonction de délégation de pouvoir sur son site externe. L'équipe informatique a fait part de ses exigences à PRI, qui a répondu rapidement afin que la fonctionnalité puisse être déployée.



PRI se charge des opérations informatiques en fonction des besoins et de la demande de la société. « Le produit IBM comporte de nombreuses fonctionnalités, or notre équipe est limitée tant en ressources qu'en compétences pour l'exploiter. PRI a tout ce qu'il faut pour cela, explique le responsable du numérique et de l'information. En fonction de nos besoins, ils peuvent activer ou désactiver ces fonctionnalités pour que nous puissions les utiliser en tant que service. »

Vinita Bhushan, architecte de sécurité d'entreprise chez PRI, partage cet avis. « Les initiatives de la société ne cessent de changer car elle doit faire beaucoup de choses avec un effectif réduit. Son niveau d'agilité nous oblige à proposer un service qui l'est tout autant. »