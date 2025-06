IBM Cloud Paks fournit des logiciels alimentés par l’IA conçus pour accélérer la modernisation des applications grâce à des fonctionnalités de données, d’automatisation et de sécurité pré-intégrées. Notre logiciel offre une expérience complète et unifiée de plateforme cloud hybride qui permet aux équipes opérationnelles et informatiques de créer et de moderniser des applications plus rapidement sur n’importe quel cloud ou infrastructure informatique.

Avec IBM Cloud Paks, vous pouvez accéder à Red Hat Marketplace, une marketplace cloud ouverte (lien externe à ibm.com) avec un riche écosystème de partenaires proposant les logiciels certifiés d’IBM, et déployer facilement le logiciel sur n’importe quelle infrastructure cloud ou informatique sur Red Hat OpenShift.