Pour Tabadul, la modernisation de son environnement applicatif est la première étape d’une mission plus importante : favoriser la transformation de son pays en un leader logistique avec une portée mondiale encore plus étendue. Avec une architecture flexible de microservices, l’entreprise peut travailler beaucoup plus rapidement et efficacement afin de répondre aux exigences de l’initiative Saudi Vision 2030 à mesure qu’elles surviennent et adapter facilement ses systèmes à la demande.

Tabadul est en train de procéder à la migration des modules de son application Fasah vers le nouvel environnement et perçoit déjà les avantages de cette stratégie. En intégrant une plateforme DevOps à l’architecture, l’entreprise a créé un pipeline d’intégration/de livraison continue (CI/CD) qui accélère considérablement le développement.

« La mise en œuvre d’une simple fonctionnalité dans notre ancienne application prenait un minimum de quatre semaines », explique Jehad Alsuwaid. « Désormais, nous pouvons le faire en une dizaine de jours et nous visons à réduire ce délai à une semaine. »

En plus d’effectuer des tâches de développement en trois fois moins de temps, Tabadul réduit les temps d’arrêt des applications et améliore les performances dans le nouvel environnement. « Nous bénéficions des fonctionnalités Kubernetes de la plateforme IBM Cloud qui prennent en charge une application fiable et évolutive qui fonctionne en permanence », explique Jehad Alsuwaid.