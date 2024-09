Pour les souscripteurs, les nouvelles capacités de CDG Prévoyance se traduisent par une plus grande commodité et une plus grande rapidité de service. Avant, le traitement d’un certificat de pension prenait généralement quelques jours. Et généralement, le citoyen devait se rendre dans une agence de CDG Prévoyance pour l'obtenir. Aujourd'hui, le processus est presque instantané et se fait en ligne.

Un autre exemple est le traitement de l'auto-déclaration. Il s'agit de la vérification de l'inscription au programme CDG Prévoyance. Les fichiers de déclaration en ligne sont énormes et complexes. Après avoir reçu le fichier, CDG Prévoyance doit filtrer, traiter et vérifier les informations. Auparavant, cela prenait cinq jours. Maintenant, cela prend environ une heure.

« Comme vous pouvez l'imaginer, ces évolutions revêtent une grande importance, » souligne M. Ellaia. « Les pensions, les compensations sont très précieuses pour nos souscripteurs. Les améliorations que nous avons apportées leur permettent de prendre plus facilement leurs marques et d'obtenir des avantages plus rapidement. »

Pendant la pandémie de COVID-19, la numérisation était essentielle. « Les employés CDG Prévoyance, nos clients, nos souscripteurs, aucun d'entre nous ne pouvait sortir de chez lui. Il était impossible de se rendre dans nos succursales. Mais malgré cela, l'ouverture de notre IS a permis à nos différentes parties prenantes d'utiliser directement notre plateforme web, qu'il s'agisse de nos sites web ou de nos applications mobiles », explique M. Ellaia.

La résilience n'a pas seulement été remarquée par les Marocains. CDG Prévoyance est la première institution de prévoyance au monde à recevoir le certificat de reconnaissance des technologies de l'information et de la communication de l'International Social Security Association (AISS), basée à Genève.

Pour MM. Zakariya et Ellaia, les distinctions ne sont pas l'objectif, elles sont simplement des rappels à continuer à faire ce que font leurs clients : travailler dans le présent pour préparer l'avenir. « Cela nous encourage à dépasser nos limites actuelles », déclare M. Ellaia. « Nous nous intéressons à l'IA et à l'automatisation des processus robotiques. Nous trouverons d'autres moyens, d'autres technologies, pour continuer à améliorer nos services et la satisfaction de nos clients. »

Selon M. Zakariya, CDG Prévoyance franchit aujourd'hui une nouvelle étape en matière d'orientation client. « Nous avons décidé non seulement de placer les clients au centre de notre réflexion, mais aussi de les impliquer dans la conceptualisation de nos solutions. » Par exemple, CDG Prévoyance a organisé un hackathon axé sur les clients, Prévoithon 2019, au cours duquel 13 prototypes de solutions ont été développés sur la base des problématiques soumises par les clients, et les clients eux-mêmes ont sélectionné quatre gagnants. CDG Prévoyance a poursuivi le développement des prototypes gagnants et les a mis en service en 2020. « Cette approche sera étendue à tous les processus d'expérience utilisateur », précise M. Zakariya. « L'objectif est de répondre aux besoins réels de notre client, et non à la perception que nous avons de ses besoins. »