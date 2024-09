Qu’est-ce qu’IBM Cloud Pak System ? IBM Cloud Pak System est une solution de cloud privé clé en main qui facilite le déploiement et la maintenance de clouds privés de niveau entreprise pour les applications basées sur les machines virtuelles et les conteneurs. Évitez les dépenses et la complexité des solutions traditionnelles de cloud privé. Il est fourni avec les environnements VMware et Red Hat OpenShift prêts à déployer des applications et des middlewares en quelques heures.