La seule IaaS à proposer des instances Power et Intel x86 (y compris VMware) certifiées SAP[1] qui permettent aux clients d’accélérer la migration vers le cloud sans changer de plateforme au niveau de l’infrastructure.
Stimulez l’innovation et l’efficacité opérationnelle en intégrant l’intelligence dans les processus métier essentiels avec watsonx, le portefeuille de produits d’IA qui accélère l’impact de l’IA générative dans les principaux workflows pour stimuler la productivité.
Une granularité quatre fois plus fine pour les instances SAP HANA supérieures à 6 To par rapport aux autres clouds, ce qui permet de mettre l’infrastructure à l’échelle, sans avoir à la surdimensionner.
Avec plus de 10 000 clients SAP qui font confiance à IBM depuis plus de 50 ans pour fournir et exploiter leurs systèmes SAP et plus de 300 projets SAP S/4HANA mis en œuvre par IBM Consulting, nous sommes un partenaire technologique et un conseiller de confiance qui aide les clients à co-créer et à co-exécuter leur vision de la transformation.
Gérez les applications SAP avec les SLA dont vous avez besoin grâce à des options de services gérés flexibles adaptées à l’ensemble de l’encombrement informatique de RISE avec les applications SAP et d’autres applications pilotant vos opérations critiques.
« Nous devons nous développer et trouver une solution exempte de goulots d’étranglement, de contraintes ou de surprises. C’est pourquoi nous avons mis en place IBM Cloud for SAP. » – Directeur informatique, Fabrication.
RISE with SAP est un parcours guidé qui rassemble des services axés sur les résultats, un ERP cloud avec SAP S/4HANA et des plateformes supplémentaires pour repenser le modèle opérationnel de l’entreprise. IBM Power Virtual Server offre un avantage unique aux entreprises qui exécutent un environnement SAP sur des serveurs IBM Power. Sa conception permet une transition rapide et sans interruption vers RISE with SAP.
Accélérez la modernisation de SAP HANA et S/4HANA dans le cloud en migrant de façon similaire de Power sur site vers un cloud adapté à RISE.
Déployez SAP HANA et S/4HANA dans un environnement SDDC VMware.
Déployez SAP HANA et S/4HANA dans des serveurs Intel Virtual Server sur une infrastructure VPC.
Déployez SAP HANA et S/4HANA dans des serveurs Intel Bare Metal sur une infrastructure VPC.
Déployez SAP HANA et S/4HANA dans des serveurs Intel Bare Metal sur une infrastructure classique.
Accélérez le lift and shift de l’environnement SAP NetWeaver avec une migration similaire depuis Power sur site vers le cloud.
Déployez SAP NetWeaver dans un environnement SDDC VMware.
Déployez SAP NetWeaver dans Intel Virtual Server sur une infrastructure VPC.
Déployez SAP HANA et S/4HANA dans une infrastructure Intel Bare Metal.
Déployez SAP NetWeaver dans une infrastructure Intel Bare Metal.
Le programme d’accélération de la migration pour IBM Cloud est conçu pour vous aider à évaluer, planifier et migrer les workloads, données et applications de votre entreprise vers IBM Cloud. Ce programme fournit des accélérateurs technologiques et des crédits cloud pour les solutions IBM Cloud pour les workloads SAP.
Transférez vos workloads SAP d’entreprise vers le cloud plus rapidement et en toute sécurité grâce à l’écosystème de partenaires IBM Cloud.
En savoir plus sur le déploiement de l’environnement SAP sur IBM Cloud.