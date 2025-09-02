IBM Cloud for SAP

Accélérez la modernisation du système ERP SAP, réduisez les risques et transformez les opérations métier
Avantages stratégiques d’IBM® Power Virtual Server pour la modernisation de l’ERP cloud de SAP

Pourquoi choisir IBM Cloud for SAP Accélération de la création de valeur

La seule IaaS à proposer des instances Power et Intel x86 (y compris VMware) certifiées SAP[1] qui permettent aux clients d’accélérer la migration vers le cloud sans changer de plateforme au niveau de l’infrastructure.

 Lire l’eBook Réduire les risques liés aux déploiements informatiques SAP

Un cloud basé sur les systèmes les plus fiables et les plus sécurisés parmi les infrastructures certifiées SAP[2]. Le délai moyen entre les pannes est de 100 ans sur un seul serveur Power[3]. Cela signifie que la probabilité d’une panne de serveur dans IBM Cloud est très faible.  

 Haute disponibilité et reprise après incident Transformer vos opérations grâce à l’IA

Stimulez l’innovation et l’efficacité opérationnelle en intégrant l’intelligence dans les processus métier essentiels avec watsonx, le portefeuille de produits d’IA qui accélère l’impact de l’IA générative dans les principaux workflows pour stimuler la productivité.

 Rendre l’IA opérationnelle Évoluer sans surdimensionner

Une granularité quatre fois plus fine pour les instances SAP HANA supérieures à 6 To par rapport aux autres clouds, ce qui permet de mettre l’infrastructure à l’échelle, sans avoir à la surdimensionner.

 Infrastructure certifiée SAP Partenaire de confiance pour la transformation ERP

Avec plus de 10 000 clients SAP qui font confiance à IBM depuis plus de 50 ans pour fournir et exploiter leurs systèmes SAP et plus de 300 projets SAP S/4HANA mis en œuvre par IBM Consulting, nous sommes un partenaire technologique et un conseiller de confiance qui aide les clients à co-créer et à co-exécuter leur vision de la transformation.

 En savoir plus sur le partenariat entre IBM et SAP Gérer les applications SAP avec les SLA dont vous avez besoin

Gérez les applications SAP avec les SLA dont vous avez besoin grâce à des options de services gérés flexibles adaptées à l’ensemble de l’encombrement informatique de RISE avec les applications SAP et d’autres applications pilotant vos opérations critiques.

 Services gérés SAP
ROI d’IBM Cloud for SAP
Illustration de graphiques à barres avec des icônes financières
212 % de ROI sur 3 ans

« Nous devons nous développer et trouver une solution exempte de goulots d’étranglement, de contraintes ou de surprises. C’est pourquoi nous avons mis en place IBM Cloud for SAP. » – Directeur informatique, Fabrication.

 Voir l'infographie Lire le rapport
RISE with SAP sur IBM Power Virtual Server
Représentation isométrique de l’utilité d’IBM Cloud for SAP pour les entreprises.

RISE with SAP est un parcours guidé qui rassemble des services axés sur les résultats, un ERP cloud avec SAP S/4HANA et des plateformes supplémentaires pour repenser le modèle opérationnel de l’entreprise. IBM Power Virtual Server offre un avantage unique aux entreprises qui exécutent un environnement SAP sur des serveurs IBM Power. Sa conception permet une transition rapide et sans interruption vers RISE with SAP.

Solutions pour SAP HANA et S/4HANA

IBM Power Virtual Server VMware SDDC Intel Virtual Server sur VPC Intel Bare Metal sur VPC Intel Bare Metal sur Classique

Solutions pour SAP NetWeaver

IBM Power Virtual Server VMware SDDC Intel Virtual Server sur VPC Intel Bare Metal sur VPC Intel Bare Metal sur Classique
Études de cas
Polynt
Polynt a déplacé SAP ERP vers IBM Cloud, réduisant ainsi le temps de mise sur le marché de nouveaux services commerciaux avec un provisionnement des environnements informatiques jusqu’à 78 % plus rapide.
Ecogas
Ecogas déploie SAP HANA 2.0 dans un environnement hybride basé sur des serveurs IBM Power10 et rend ainsi des services numériques de haute qualité accessibles à plus d’un million de personnes.
Air India
Air India SATS prend son envol avec SAP Business One sur IBM Cloud
Abou Ghaly
Abou Ghaly Motors accélère sa transformation numérique avec SAP on IBM Cloud.
IBM transforme le processus quote-to-cash (Q2C)
SAP S/4HANA Cloud sur IBM Power Virtual Server optimise les opérations
Tabicel
Augmente la productivité des ventes de 30 % grâce à IBM Cloud Bare Metal Servers.
Programme d’accélération de la migration
Un raccourci vers SAP sur IBM Cloud

Le programme d’accélération de la migration pour IBM Cloud est conçu pour vous aider à évaluer, planifier et migrer les workloads, données et applications de votre entreprise vers IBM Cloud. Ce programme fournit des accélérateurs technologiques et des crédits cloud pour les solutions IBM Cloud pour les workloads SAP.

Écosystème de partenaires commerciaux
Partenaires commerciaux IBM Cloud

Transférez vos workloads SAP d’entreprise vers le cloud plus rapidement et en toute sécurité grâce à l’écosystème de partenaires IBM Cloud.

Ressources de la communauté

En savoir plus sur le déploiement de l’environnement SAP sur IBM Cloud.

