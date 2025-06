Les équipes financières et quote-to-cash d’IBM ont collaboré avec le service informatique (DSI) d’IBM, qui gère les applications permettant à l’entreprise de fonctionner, IBM Consulting et SAP afin de transformer leurs processus de bout en bout grâce à une approche modernisée dans le cloud. IBM a choisi de migrer vers l’ERP cloud de SAP à l’aide de RISE with SAP sur IBM Power Virtual Server afin de mener à bien l’un des plus grands projets de transformation d’entreprise au monde1, visant à stimuler la croissance du groupe et à mieux accompagner ses clients.

Cette migration vers SAP S/4HANA Cloud, le logiciel ERP cloud de nouvelle génération de SAP, a permis d’améliorer les processus métier, de centraliser et de standardiser les données à l’échelle mondiale, et d’optimiser la prise de décision grâce à l’IA et à l’automatisation des workflows. IBM a ainsi pu accélérer sa transformation opérationnelle dans le cloud, simplifier et rationaliser ses opérations, en passant d’une configuration sur site sur IBM Power et SAP ECC à SAP S/4HANA Cloud sur IBM Power Virtual Server. Les gains opérationnels résultant de cette transformation ont également aidé l’équipe IBM à améliorer l’expérience client. La solution prend en charge plus de 150 000 utilisateurs ERP dans 175 pays. Malgré la mise en œuvre mondiale et la complexité du programme visant à répondre aux besoins de différentes unités commerciales, la migration a été achevée en 18 mois. IBM a réalisé une réduction de 30 % des coûts d’infrastructure3 et des opérations connexes grâce au passage à SAP Cloud ERP2. La cohérence de l’architecture entre les environnements IBM Power sur site et IBM Power Virtual Server a permis de réduire le temps de migration de 15 à 25 % par rapport à la migration hétérogène de Power vers des environnements x86 dans d’autres clouds, grâce à la cohérence de l’architecture entre les deux environnements et aux performances de calcul des processeurs Power1.

« Nous sommes aujourd’hui ce que nous appelons l’entreprise numérique : nous rationalisons les étapes de travail, simplifions radicalement les processus mondiaux et automatisons à grande échelle grâce à l’IA. SAP S/4HANA Cloud est le moteur de cette transition », déclare David Ackerman, directeur de la plateforme SAP S/4HANA chez IBM. Sirish Gottimukkala, directeur de la livraison informatique chez IBM, ajoute : « Cette mise à niveau de SAP jette les bases de l’IA et de la résolution de problèmes plus complexes. À mesure que nous continuons à développer cette plateforme, ses fondations doivent rester solides et résilientes. C’est là que la sécurité et la disponibilité de l’environnement SAP sur IBM Power Virtual Server et IBM Cloud entrent en jeu. Depuis la mise en service, nous avons atteint un temps de fonctionnement de 100 %, sans aucune interruption. »

IBM Consulting a piloté cette transformation de bout en bout, en fournissant les services techniques, la mise en œuvre et l’expertise en gestion des applications nécessaires pour aider à migrer et à exploiter ces solutions complexes en toute sécurité. Dans le cadre de la migration vers SAP S/4 HANA Cloud, les équipes financières et quote-to-cash d’IBM ont mis en place de nouveaux workflows automatisés qui ont rationalisé leurs processus, notamment :

La capacité de structuration des contrats, qui permet de restructurer automatiquement les conditions des contrats et des projets afin de les aligner sur les exigences de livraison ;

Une fonctionnalité de transfert des revenus et des coûts de base, qui garantit une harmonisation financière précise entre les projets ;

Un suivi et une gestion complets des saisies des feuilles de temps, qui rationalisent le processus d’approbation et de traitement des heures déclarées ;

Des tableaux de bord interactifs pour les chefs de projet, qui permettent de visualiser la capacité budgétaire par rapport aux bons de commande des clients ;

La gestion en temps réel des factures (création, simulation et validation) et le suivi des dates d’échéance de facturation, ce qui améliore l’efficacité opérationnelle ;

Un algorithme de correspondance alimenté par l’IA qui analyse les transactions de paiement, réduisant ainsi les efforts de rapprochement manuel.

« Les tableaux de bord interactifs destinés aux chefs de projet et aux consultants permettent de mieux visualiser la situation actuelle de chaque client. Ces tableaux de bord suivent en temps réel l’avancement des échéances et la date d’envoi des factures, garantissant ainsi une harmonisation et une synergie optimales », explique Carol Bruce, directrice du service de conseil quote-to-cash d’IBM.