Polynt a commencé par évaluer les offres des principaux fournisseurs de services cloud. L’entreprise a décidé d’utiliser IBM Cloud bare metal servers comme base pour ses systèmes métier SAP nouvelle génération, et a fait appel aux services de migration d’IBM pour réaliser une transition en douceur vers le cloud.

« Nous avons rapidement déterminé qu’un cloud privé nous offrait un contrôle maximal sur la configuration de notre infrastructure, ce qui est crucial pour assurer le bon fonctionnement de SAP ERP et maximiser les avantages d’un futur investissement dans SAP S/4HANA, explique Annamaria Codari. Parmi toutes les solutions de cloud privé que nous avons envisagées, c’est l’offre d’IBM qui nous a le plus impressionnés. L’équipe IBM s’est mise en quatre pour écouter nos besoins et proposer une solution répondant à toutes nos exigences à court et à long terme. »

En sélectionnant les services gérés d’IBM, Polynt élimine le besoin de maintenir son infrastructure sur site, ce qui lui permet de réaliser des économies significatives en mettant hors service ses anciens serveurs et systèmes de stockage.

« Un des autres facteurs qui nous a poussés à choisir le cloud est la collaboration fructueuse et de longue date entre Polynt et IBM, ajoute Annamaria Codari. Nous travaillons avec IBM depuis plus de 20 ans, et pendant tout ce temps, nous avons trouvé l’entreprise réactive, professionnelle et attachée à notre réussite. »