RISE with SAP sur IBM Power Virtual Server

« Cette mise à niveau de SAP jette les bases pour l’IA et la résolution de problèmes plus complexes. À mesure que nous continuons à développer cette plateforme, ses fondations doivent rester solides et résilientes. C’est là que la sécurité et la disponibilité de l’environnement SAP sur IBM Power Virtual Server et IBM Cloud entrent en jeu. Depuis la mise en service, nous avons atteint un temps de fonctionnement de 100 %, sans aucune interruption. » Sirish Gottimukkala, directeur de la livraison informatique, IBM