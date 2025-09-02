RISE with SAP sur IBM Power Virtual Server

Conçu pour un déplacement plus rapide et sans interruption vers RISE with SAP
Depuis plus d’un demi-siècle, les entreprises utilisent l’infrastructure d’IBM pour héberger leurs systèmes SAP essentiels, demeurer opérationnelles 24 heures sur 24 et protéger les données métier sensibles. Dans le cadre de la prochaine étape pour aider à accélérer le déplacement vers un ERP cloud, IBM et SAP ont lancé une nouvelle option d’hyperscaler pour SAP Cloud ERP Private, à l’aide de la méthodologie RISE with SAP.
Haut classement en termes de disponibilité parmi les serveurs certifiés SAP.
Moins de vulnérabilités et d’expositions critiques dans les hyperviseurs des serveurs Power depuis 2020 par rapport aux clouds certifiés SAP utilisant d’autres hyperviseurs*.
Conçue pour migrer les workloads SAP S/4HANA des systèmes IBM Power sur site vers le cloud en 90 jours.
Pour faciliter la transition des clients vers RISE with SAP sur Power Virtual Server, IBM a lancé un programme d’investissement personnalisé pour permettre la réalisation d’évaluations techniques précoces par les SI ou les partenaires revendeurs, l’exécution de la migration et le déploiement des workloads hors RISE environnants (SAP et non-SAP) vers le cloud.
Afin d’accélérer encore davantage la migration vers l’ERP cloud, IBM® Transformation Suite for SAP Applications regroupe des logiciels et des services d’IBM et de partenaires tels que SNP qui automatisent les tâches essentielles de migration, notamment les évaluations techniques, la migration des données et du code, l’analyse du code et les tests automatisés.
« Cette mise à niveau de SAP jette les bases pour l’IA et la résolution de problèmes plus complexes. À mesure que nous continuons à développer cette plateforme, ses fondations doivent rester solides et résilientes. C’est là que la sécurité et la disponibilité de l’environnement SAP sur IBM Power Virtual Server et IBM Cloud entrent en jeu. Depuis la mise en service, nous avons atteint un temps de fonctionnement de 100 %, sans aucune interruption. » Sirish Gottimukkala, directeur de la livraison informatique, IBM
Selon une étude IDC, les principales raisons de migrer les workloads SAP vers un système IaaS sont des performances supérieures, une protection robuste des données et une prise en charge solide de la migration vers le cloud. Pour SAP HANA en particulier, les entreprises cherchent avant tout le contrôle des données, l’intégration transparente dans l’environnement SAP et l’amélioration des performances transactionnelles et analytiques. Lors de la sélection d’un fournisseur IaaS, les principaux critères sont la sécurité renforcée, des performances virtualisées supérieures et la rentabilité.