RISE with SAP sur IBM Power Virtual Server

Conçu pour un déplacement plus rapide et sans interruption vers RISE with SAP

Démarrer
Hero image IBM Cloud for SAP WayFinder
Bannière TechXchange

IBM TechXchange 2025

Découvrez comment accélérer votre parcours en matière d’IA et de modernisation avec IBM Cloud, obtenez les meilleures certifications et rencontrez vos pairs

Les places sont limitées ! Inscrivez-vous

Déplacement plus rapide et sans interruption vers RISE with SAP

Depuis plus d’un demi-siècle, les entreprises utilisent l’infrastructure d’IBM pour héberger leurs systèmes SAP essentiels, demeurer opérationnelles 24 heures sur 24 et protéger les données métier sensibles. Dans le cadre de la prochaine étape pour aider à accélérer le déplacement vers un ERP cloud, IBM et SAP ont lancé une nouvelle option d’hyperscaler pour SAP Cloud ERP Private, à l’aide de la méthodologie RISE with SAP.

 IBM et SAP lancent une nouvelle option d’hyperscaler pour l’ERP cloud de SAP
Avantages N° 1

Haut classement en termes de disponibilité parmi les serveurs certifiés SAP.

 Consulter le rapport 14x

Moins de vulnérabilités et d’expositions critiques dans les hyperviseurs des serveurs Power depuis 2020 par rapport aux clouds certifiés SAP utilisant d’autres hyperviseurs*.

 Lire le catalogue de sécurité Power 90 jours

Conçue pour migrer les workloads SAP S/4HANA des systèmes IBM Power sur site vers le cloud en 90 jours.

 Lire le blog

Webinaire à la demande 

Avantages stratégiques d’IBM® Power Virtual Server pour la modernisation de l’ERP cloud de SAP

Regarder l’enregistrement
Les étapes de la migration pour RISE with SAP
Programme d’investissement

Pour faciliter la transition des clients vers RISE with SAP sur Power Virtual Server, IBM a lancé un programme d’investissement personnalisé pour permettre la réalisation d’évaluations techniques précoces par les SI ou les partenaires revendeurs, l’exécution de la migration et le déploiement des workloads hors RISE environnants (SAP et non-SAP) vers le cloud.

 En savoir plus Programme de rachat IBM® Power
Accès et traitement des données à partir de plusieurs bases de données cloud et d’une infrastructure sur site
IBM® Transformation Suite for SAP Applications

Afin d’accélérer encore davantage la migration vers l’ERP cloud, IBM® Transformation Suite for SAP Applications regroupe des logiciels et des services d’IBM et de partenaires tels que SNP qui automatisent les tâches essentielles de migration, notamment les évaluations techniques, la migration des données et du code, l’analyse du code et les tests automatisés.

 En savoir plus sur Transformation Suite for SAP Applications
Illustration isométrique d’un réseau de stockage cloud sécurisé interagissant avec des données SAP, Salesforce, gouvernementales, médicales, de vente au détail, de transport, de compagnies aériennes, d’expédition, de livraison et de chaîne d’approvisionnement
L’une des plus vastes implémentations RISE with SAP du secteur

« Cette mise à niveau de SAP jette les bases pour l’IA et la résolution de problèmes plus complexes. À mesure que nous continuons à développer cette plateforme, ses fondations doivent rester solides et résilientes. C’est là que la sécurité et la disponibilité de l’environnement SAP sur IBM Power Virtual Server et IBM Cloud entrent en jeu. Depuis la mise en service, nous avons atteint un temps de fonctionnement de 100 %, sans aucune interruption. » Sirish Gottimukkala, directeur de la livraison informatique, IBM

 En savoir plus sur la mise en œuvre
Illustration numérique de l’architecture Data Fabric
Migrer SAP vers le cloud est encore plus facile

Selon une étude IDC, les principales raisons de migrer les workloads SAP vers un système IaaS sont des performances supérieures, une protection robuste des données et une prise en charge solide de la migration vers le cloud. Pour SAP HANA en particulier, les entreprises cherchent avant tout le contrôle des données, l’intégration transparente dans l’environnement SAP et l’amélioration des performances transactionnelles et analytiques. Lors de la sélection d’un fournisseur IaaS, les principaux critères sont la sécurité renforcée, des performances virtualisées supérieures et la rentabilité.

 En savoir plus sur la migration de SAP vers le cloud
Passez à l’étape suivante

Discutez de la modernisation de votre cloud SAP avec un spécialiste IBM Power Virtual Server.
Notes de bas de page

* 14 fois moins de CVE d’hyperviseurs dans PowerVM par rapport aux hyperviseurs d’autres clouds certifiés SAP, basés sur les enregistrements de base de données de vulnérabilités NIST pour PowerVM, Hyper-V, Xen, KVM. Données au 6 mai 2025.