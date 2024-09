Les services gérés pour les applications SAP favorisent l’agilité et l’optimisation des ressources en prenant en charge et en optimisant les fonctions opérationnelles sous-jacentes. Des domaines tels que le reporting sur la sécurité et la conformité et la fourniture d’applications et de services aux secteurs d’activité deviennent plus prévisibles du point de vue des coûts, des ressources et des workloads.

Avec une telle visibilité, les entreprises peuvent choisir de manière proactive des accords de niveau de service adaptés, mettre en place une protection et une résolution préemptives des menaces et accélérer l’adoption du cloud.