AISATS tire déjà de nombreux avantages de l'exploitation de sa plateforme SAP Business One sur IBM Cloud. Les utilisateurs finaux bénéficient de temps d'accès plus rapides lorsqu'ils utilisent la plateforme. L'entreprise dispose également d'une bien meilleure visibilité sur qui fait quoi dans son environnement cloud grâce à des capacités de surveillance et de contrôle d'accès accrues. Et en cas de panne matérielle, le remplacement des pièces ou l'ajustement de la configuration est beaucoup plus rapide et plus souple sur IBM Cloud, avec beaucoup moins de dépendances. De plus, la mise en œuvre est protégée par les nombreuses fonctionnalités de conformité et de sécurité intégrées à IBM cloud.

« La migration de notre plateforme SAP vers le cloud a considérablement amélioré la facilité d'accès, les performances et l'évolutivité », explique M. Gupta. « Cette transformation a permis à notre organisation d'optimiser considérablement ses coûts. En migrant la solution SAP vers IBM Cloud, AISATS a constaté une réduction de 35 % de ses coûts en raison de la diminution des coûts matériels, de la réduction des dépenses énergétiques, de l'utilisation optimale de l'espace et de la réduction des coûts de maintenance. Nos performances se sont améliorées de 80 % grâce à une meilleure accessibilité du système, une plus grande facilité d'utilisation, une vitesse d'exécution accrue, etc. »

À l'avenir, l'entreprise prévoit d'étendre sa mise en œuvre actuelle du cloud, en incorporant l'IA, et éventuellement la blockchain et les technologies IdO. « Nous sommes impatients de transférer d'autres services sur site vers le cloud, afin de faciliter l'intégration entre plusieurs produits pour nos utilisateurs », déclare Gupta. « L'automatisation et la haute disponibilité sont essentielles à nos activités commerciales, et nous continuerons à nous concentrer sur l'amélioration de ces capacités technologiques. Nous prévoyons également de mettre en œuvre Business Solutions en utilisant l'IA dans les futures offres de produits d'IBM. »

Dans l'ensemble, AISATS est très satisfaite de la mise en œuvre d'IBM Cloud et, en particulier, de l'expertise et du travail d'équipe collaboratif dont elle a bénéficié de la part d'IBM. « Le point essentiel à retenir pour nous a été le haut niveau de professionnalisme dont a fait preuve chaque membre de l'équipe IBM », déclare Gupta. « IBM a suivi une approche axée sur les processus, qui incluait l'intervention et le soutien nécessaires d'experts en la matière, de la conception de l'architecture à la mise en œuvre. Cela a vraiment permis de répondre à tous nos besoins. »