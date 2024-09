L’amélioration significative des performances et des temps de réponse permet au personnel de Tabicel de consacrer plus de temps et de ressources à des activités commerciales plus importantes.

Jair Muñoz précise : « L’incroyable amélioration du temps de réponse (d’environ 80 %) représente à la fois des améliorations techniques et permet au personnel de travailler plus rapidement et de manière plus productive.

« Par exemple, les rapports sont générés plus rapidement et de manière plus fiable et les dirigeants obtiennent des vues plus précises sur les différents domaines de l’entreprise en moins de temps, ce qui les aide à prendre de meilleures décisions. Les gens à tous les niveaux disposent de plus de temps et de ressources de meilleure qualité pour se concentrer sur des activités qui apportent véritablement de la valeur à notre plan de croissance durable de notre entreprise. En outre, les serveurs IBM Cloud Bare Metal Servers nous ont permis d’implémenter des développements locaux pour de nouvelles solutions mobiles qui se connectent directement à notre environnement SAP, sans aucun impact sur les autres systèmes ou temps de réponse des applications. Ces applications mobiles ont contribué à une augmentation de la productivité des ventes d’environ 30 %. »

Tabicel a également réduit les coûts liés à la gestion de l’infrastructure, comme l’explique Jair Muñoz : « Par le passé, chaque fois que nous devions mettre en œuvre un nouveau système, nous devions acheter, configurer et déployer un nouveau serveur, ce qui augmentait considérablement les dépenses en capital, la complexité et les délais.

« Avec les serveurs IBM Cloud Bare Metal Servers, nous pouvons continuer à croître de manière exponentielle grâce au provisionnement en libre-service pour les serveurs virtuels et bare metal sans engager de dépenses d’investissement, ce qui nous a permis d’économiser environ 50 % sur les coûts d’infrastructure. Cela représente 25 000 USD par mois et 3 000 USD par mois en autres dépenses liées à l’informatique.

Jair Muñoz conclut : « La rencontre d’experts de IBM Services et de technologies d’avenir offertes par IBM et SAP nous donne la certitude que nous pouvons consacrer nos efforts et nos ressources à la croissance de notre entreprise d’une manière véritablement durable et respectueuse de l’environnement. »