Développez votre activité avec IBM Cloud

Conçu pour l’IA, sécurisé et hybride
Rejoindre IBM Partner Plus
Pourquoi choisir IBM Cloud IBM Cloud est un cloud d’entreprise destiné aux workloads les plus stratégiques. Regroupant plus de 230 solutions de cloud public, notre plateforme permet aux clients d’accélérer la création de valeur tout en réduisant le coût total de possession (TCO). Conçue pour l’IA, sécurisée et hybride, elle propose un cloud hautement résilient, performant, sécurisé et conforme.
Résilience

Assurez le bon fonctionnement de votre entreprise en cas de perturbation
Performances

Répondez aux besoins de vos clients avec un haut niveau d’agilité
Sécurité

Adoptez l’IA en toute sécurité pour favoriser la transformation opérationnelle
Conformité

Respectez l’évolution des exigences en matière de souveraineté des données
TCO

Réduisez les dépenses tout en maximisant la valeur des services cloud
Actualités
Les clients VMWare peuvent désormais gérer leurs investissements technologiques tout en renforçant la sécurité et la flexibilité grâce à IBM Cloud for VMware powered by Wipro En savoir plus
Grâce à la technologie de calcul accéléré de NVIDIA, IBM améliore les performances et l’efficacité de l’IA et du HPC
Intel et IBM collaborent pour optimiser les coûts et les performances de l’innovation dans le domaine de l’IA
FNTS lance les services gérés IBM Power Virtual Server
IBM Cloud va déployer des accélérateurs AMD Instinct MI300X pour soutenir les performances des workloads d’IA générative et des applications HPC
Le partenaire IBM Mainline contribue à assurer la continuité des activités et la reprise après sinistre de National Van Lines avec IBM Power Virtual Server
Faites équipe avec nous Développez votre expertise et profitez de nouveaux avantages grâce à la technologie, à la formation et aux ressources de développement d’IBM Cloud. Vous pourrez ainsi mettre en place une infrastructure cloud hautement résiliente, performante, sécurisée et conforme aux exigences de l’IA. En savoir plus
Étendez l’entreprise

Que vous soyez ISV, fintech, fournisseur SaaS ou fournisseur de services gérés, innovez, étendez et élevez votre solution sur IBM Cloud.
Performances

Accédez à des services cloud hybrides et d’IA dédiés aux entreprises grâce à un réseau de distributeurs à valeur ajoutée et à un catalogue cloud en ligne.
Améliorez votre ROI

Rationalisez et accélérez la livraison grâce à un réseau d’experts.
Devenez un partenaire couronné de succès

Un partenariat qui évolue avec vous : IBM Partner Plus met l’accent sur l’expertise, l’évolutivité et les avantages importants pour simplifier la façon dont nous travaillons ensemble. En visualisant clairement ce que vous gagnez, vous bénéficiez d’une feuille de route pour développer votre entreprise.
La rejoindre maintenant
Apprenez comment devenir partenaire IBM Cloud grâce à un guide utilisateur étape par étape.
Accédez aux ressources pour débloquer les avantages liés à votre parcours de développement.
Obtenez des conseils étape par étape sur la façon de vendre vos logiciels, vos services et vos architectures déployables sur IBM Cloud.
Partenaires de services financiers

Élaborons des solutions cloud hautement sécurisées pour le secteur des services financiers. Élargissez l’accès aux institutions financières, répondez à leurs inquiétudes les plus fortes concernant les déploiements dans le cloud et accélérez le retour sur investissement.
En savoir plus
Accédez au marché avec IBM

IBM Cloud Catalog est un canal de vente numérique qui permet de fournir et de vendre sans difficulté vos solutions aux clients d’IBM Cloud dans le monde entier.

Consolidation de la facturation

Devenez le partenaire de choix des grands comptes clients d’IBM Cloud grâce à un système de facturation unique.
Réduction du temps de mise sur le marché

Prenez la plateforme en main et publiez vos produits payants en tant que service en seulement 4 semaines.
Élargissement de la clientèle

Développez votre activité en vous appuyant sur l’écosystème IBM de vendeurs, de distributeurs et de fournisseurs de produits et de services.
Augmentation du chiffre d’affaires

15 % du chiffre d’affaires des éditeurs de logiciels indépendants est généré par les marketplaces de la plateforme cloud.
Démarrer sur IBM Cloud Catalog

Témoignages de partenaires IBM

BASE Media Cloud Jenzabar CLAI Payments
Collaborer avec IBM : votre entreprise,vos clients,notre priorité. Devenir partenaire commercial IBM pour les solutions cloud est la porte ouverte à de nombreuses opportunités qui vous permettront de relancer ou de développer votre activité ; de quoi profiter aussi bien à vous qu’à vos clients. Crédits IBM Cloud

Obtenez des crédits IBM Cloud pour les essais que vous effectuez avec votre personnel ou votre clientèle.

 Tarifs préférentiels pour les clients

Profitez de taux de remise pour créer des solutions de bout en bout à revendre à vos clients.

 Fonds de développement du marché

Obtenez des fonds de développement du marché (MDF) à utiliser pour vos activités de mise sur le marché.

 Planification commune

Accédez à des sessions de planification commune pour saisir de nouvelles opportunités IBM Cloud.

 Assistance à la formation et remises sur les certifications

Misez sur l’expérience actuelle de votre équipe et bénéficiez de remises sur des formations certifiantes pour votre personnel.

 Feuille de route et discussions stratégiques

Accédez à des aperçus des feuilles de route et à des discussions stratégiques sur les nouveaux produits et les nouvelles fonctionnalités.

 Options d’assistance sur mesure

Profitez d’options d’assistance avantageuses pour vos clients, qui s’intègrent aux accords d’engagement client (SLA/OLA).

 Crédits pour des services professionnels

Collaborez avec les services IBM Garage et IBM Cloud pour gérer les preuves de concept (POC) et évaluations de votre clientèle.

 Documentation et conseils

Accédez à des documents et conseils détaillés pour l’ensemble des services IBM Cloud.
Offres et promotions

Crédit de 1 000 USD pour un VPC

Appliquez le code VPC1000 lors du provisionnement pour obtenir 1 000 USD à utiliser pour vos ressources de calcul, de stockage et de réseau.

 En savoir plus

500 USD de crédit

500 USD de crédit pour les nouveaux utilisateurs d’IBM Cloud Code Engine et MongoDB.

 En savoir plus

500 USD de crédit

500 USD de crédit pour tous les nouveaux utilisateurs d’IBM Cloud Object Storage.

 En savoir plus

Crédit de 200 USD

Nous vous offrons un crédit pour vos premiers 200 USD d’applications et de services. Essayez n’importe quel produit IBM Cloud avec ce crédit, disponible pendant 30 jours.

 En savoir plus
Offres clés IBM Cloud for Financial Services

Découvrez ce qui pousse plus de 100 partenaires commerciaux, dont Bank of America et BNP Paribas, à choisir IBM Cloud for Financial Services.

 Accéder aux ressources pour les partenaires En savoir plus IBM Cloud for VMware Solutions

Réalisez un retour sur investissement de 201 % en déployant IBM Cloud for VMware Solutions et économisez jusqu’à 1,2 million de dollars grâce à une meilleure efficacité opérationnelle.

 Accéder aux ressources pour les partenaires En savoir plus Infrastructure d’IA

En choisissant IBM Cloud pour les besoins de votre GPU, vous bénéficiez d’un accès direct à l’un des processus de sélection de serveurs les plus flexibles du secteur.

 Accéder aux ressources pour les partenaires En savoir plus IBM Power Systems Virtual Server on IBM Cloud

Déplacez et gérez de manière fluide les workloads dans des environnements cloud et sur site.

 Accéder aux ressources pour les partenaires En savoir plus SAP sur IBM Cloud

Réalisez un retour sur investissement de 201 % en déployant IBM Cloud for VMware Solutions et économisez jusqu’à 1,2 million de dollars grâce à une meilleure efficacité opérationnelle.

 Accéder aux ressources pour les partenaires En savoir plus Autres offres IBM Cloud

Apprenez-en davantage sur les capacités cloud à fortes performances telles que le HPC et sur la façon de moderniser OpenShift sur IBM Cloud.

 Accéder aux ressources pour les partenaires En savoir plus

Relancez votre business plan pour concevoir et déployer dans IBM Cloud.

 Obtenir une certification sur IBM Cloud