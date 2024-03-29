Que vous soyez ISV, fintech, fournisseur SaaS ou fournisseur de services gérés, innovez, étendez et élevez votre solution sur IBM Cloud.
Accédez à des services cloud hybrides et d’IA dédiés aux entreprises grâce à un réseau de distributeurs à valeur ajoutée et à un catalogue cloud en ligne.
Rationalisez et accélérez la livraison grâce à un réseau d’experts.
Un partenariat qui évolue avec vous : IBM Partner Plus met l’accent sur l’expertise, l’évolutivité et les avantages importants pour simplifier la façon dont nous travaillons ensemble. En visualisant clairement ce que vous gagnez, vous bénéficiez d’une feuille de route pour développer votre entreprise.
Apprenez comment devenir partenaire IBM Cloud grâce à un guide utilisateur étape par étape.
Accédez aux ressources pour débloquer les avantages liés à votre parcours de développement.
Obtenez des conseils étape par étape sur la façon de vendre vos logiciels, vos services et vos architectures déployables sur IBM Cloud.
Élaborons des solutions cloud hautement sécurisées pour le secteur des services financiers. Élargissez l’accès aux institutions financières, répondez à leurs inquiétudes les plus fortes concernant les déploiements dans le cloud et accélérez le retour sur investissement.
IBM Cloud Catalog est un canal de vente numérique qui permet de fournir et de vendre sans difficulté vos solutions aux clients d’IBM Cloud dans le monde entier.
Devenez le partenaire de choix des grands comptes clients d’IBM Cloud grâce à un système de facturation unique.
Prenez la plateforme en main et publiez vos produits payants en tant que service en seulement 4 semaines.
Développez votre activité en vous appuyant sur l’écosystème IBM de vendeurs, de distributeurs et de fournisseurs de produits et de services.
15 % du chiffre d’affaires des éditeurs de logiciels indépendants est généré par les marketplaces de la plateforme cloud.
Fournir un référentiel de données sécurisé et résilient pour accélérer la livraison du contenu diffusé.
Jenzabar réduit la complexité et les coûts dans l’enseignement supérieur et crée de nouvelles opportunités professionnelles.
CLAI Payments et FNTS, deux partenaires commerciaux d’IBM, collaborent pour proposer le chiffrement en tant que service à IBM Power Virtual Server.
Obtenez des crédits IBM Cloud pour les essais que vous effectuez avec votre personnel ou votre clientèle.
Profitez de taux de remise pour créer des solutions de bout en bout à revendre à vos clients.
Obtenez des fonds de développement du marché (MDF) à utiliser pour vos activités de mise sur le marché.
Accédez à des sessions de planification commune pour saisir de nouvelles opportunités IBM Cloud.
Misez sur l’expérience actuelle de votre équipe et bénéficiez de remises sur des formations certifiantes pour votre personnel.
Accédez à des aperçus des feuilles de route et à des discussions stratégiques sur les nouveaux produits et les nouvelles fonctionnalités.
Profitez d’options d’assistance avantageuses pour vos clients, qui s’intègrent aux accords d’engagement client (SLA/OLA).
Collaborez avec les services IBM Garage et IBM Cloud pour gérer les preuves de concept (POC) et évaluations de votre clientèle.
Accédez à des documents et conseils détaillés pour l’ensemble des services IBM Cloud.
Crédit de 1 000 USD pour un VPC
Appliquez le code VPC1000 lors du provisionnement pour obtenir 1 000 USD à utiliser pour vos ressources de calcul, de stockage et de réseau.
500 USD de crédit
500 USD de crédit pour les nouveaux utilisateurs d’IBM Cloud Code Engine et MongoDB.
500 USD de crédit
500 USD de crédit pour tous les nouveaux utilisateurs d’IBM Cloud Object Storage.
Crédit de 200 USD
Nous vous offrons un crédit pour vos premiers 200 USD d’applications et de services. Essayez n’importe quel produit IBM Cloud avec ce crédit, disponible pendant 30 jours.
Découvrez ce qui pousse plus de 100 partenaires commerciaux, dont Bank of America et BNP Paribas, à choisir IBM Cloud for Financial Services.
Réalisez un retour sur investissement de 201 % en déployant IBM Cloud for VMware Solutions et économisez jusqu’à 1,2 million de dollars grâce à une meilleure efficacité opérationnelle.
En choisissant IBM Cloud pour les besoins de votre GPU, vous bénéficiez d’un accès direct à l’un des processus de sélection de serveurs les plus flexibles du secteur.
Déplacez et gérez de manière fluide les workloads dans des environnements cloud et sur site.
Réalisez un retour sur investissement de 201 % en déployant IBM Cloud for VMware Solutions et économisez jusqu’à 1,2 million de dollars grâce à une meilleure efficacité opérationnelle.
Apprenez-en davantage sur les capacités cloud à fortes performances telles que le HPC et sur la façon de moderniser OpenShift sur IBM Cloud.
Relancez votre business plan pour concevoir et déployer dans IBM Cloud.