IBM a fait appel à son partenaire commercial First National Technology Solutions (FNTS) pour l’aider à résoudre le problème de cryptographie. « Nous travaillons avec IBM depuis plus de 25 ans et avons mené à bien plusieurs projets d’externalisation autour de l’infrastructure IBM en tant que service », explique Keith Zblewski, responsable du développement commercial chez FNTS. « De plus, nous appartenons à l’une des plus grandes institutions financières privées, grâce à quoi nous connaissons le secteur des services financiers et nous savons comment y implanter des solutions sécurisées ».

IBM disposait d’une carte cryptographique, le Hardware Security Module, dans son portefeuille pour ses systèmes sur site, mais celle-ci n’était pas disponible pour une utilisation sur IBM Cloud. « Ce que M. Carmona voulait, c’était une solution très spécialisée, avec des exigences très spécifiques pour gérer les charges de travail critiques », explique M. Zblewski. « IBM n’a pas intégré ces processeurs cryptographiques dans son infrastructure cloud parce qu’ils n’étaient pas nécessaires en tant qu’éléments communs du cloud. »

CLAI Payments a travaillé avec FNTS et IBM pour déterminer le meilleur moyen d’intégrer la cryptographie dans la solution cloud. « Nos équipes se sont rencontrées plusieurs fois par semaine », explique M. Zblewski. « Au début, nous tentions simplement de mettre en place une solution qui réponde aux besoins de CLAI et aux attentes d’IBM ».

La solution qui a été trouvée intégrait des éléments des trois entreprises. « En collaboration avec IBM, nous avons installé notre plateforme de paiement, AZ7, sur IBM Power Virtual Server, qui fonctionnait dans les centres de données IBM Cloud de Washington et de Montréal », explique M. Carmona. « FNTS a déployé IBM i avec des cartes cryptographiques IBM intégrées sur une infrastructure dédiée dans ses centres de données de Chicago et d’Omaha. Nous avons ensuite connecté les serveurs IBM Cloud et FNTS, afin que notre plateforme AZ7 sur IBM Cloud puisse consommer à distance de la cryptographie à partir de l’infrastructure FNTS. Dans son ensemble, la solution nous a permis de bénéficier d’une très bonne sécurité et d’une très bonne communication.

La solution a été lancée en janvier 2023. Depuis, FNTS, CLAI Payments et IBM continuent d’organiser des réunions hebdomadaires pour s’assurer que les attentes des trois entreprises sont satisfaites, que les exigences sont respectées et que les nouveaux défis sont pris en compte au fur et à mesure qu’ils surviennent.