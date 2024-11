Dans le monde dynamique du déménagement et de la relocalisation, le timing est primordial. National Van Lines (NVL), une entreprise détenue par ses employés qui opère dans 48 États et au-delà, était fière de son service sans faille, qu’il s’agisse de déménager des familles ou des entreprises. Mais ces dernières années, NVL était confronté à un obstacle majeur : des pannes de courant fréquentes et prolongées dans sa maison-mère, à Chicago. À cause de ces pannes, ses serveurs restaient hors ligne pendant des jours, retardant les opérations critiques et mettant en péril la continuité des activités.

Au-delà d’une installation électrique peu fiable, NVL avait également du mal à maintenir un plan de reprise après sinistre sûr. L’entreprise s’appuyait sur des bandes physiques pour les sauvegardes, une solution obsolète offrant peu de protection en cas de panne. Avec un personnel de plus en plus distant, un simple correctif rapide ne pourrait pas faire l’affaire pour NVL. Ce dont elle avait besoin, c’est d’une solution cloud résiliente qui protégerait ses opérations et permettrait à ses employés de rester connectés, quelle que soit leur localisation.