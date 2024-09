Pour répondre aux exigences en matière de calcul et de mémoire de SAP HANA 2.0, Ecogas s’est de nouveau tourné vers IBM. En combinant la technologie du processeur IBM Power10 dernière génération avec le stockage IBM FlashSystem à très faible latence, l’organisation garantit des performances élevées pour SAP HANA 2.0 tout en créant une marge substantielle pour la croissance future des données et des transactions.

Alejandro Molina, responsable des bases de données et de l’administration SAP, poursuit : « Nous avons effectué une évaluation approfondie, qui comprenait les serveurs IBM Power et les systèmes x86 de différents fournisseurs. En plus de nous fournir l’architecture de stockage sur disque que nous avions demandée, IBM nous a proposé un rapport prix/performances qu’aucune des plateformes x86 équivalentes ne pouvait égaler. »

Au moment où Ecogas a dû faire son choix, les serveurs IBM Power10 n’avaient pas encore été certifiés pour SAP HANA 2.0. Pour prouver le concept sans retarder le processus d’évaluation des fournisseurs, IBM a configuré un environnement de démonstration IBM Power9 basé sur le cloud dans le serveur virtuel IBM Power Systems afin de montrer qu’une plateforme IBM Power10 pouvait satisfaire et même dépasser les exigences de calcul et de mémoire du déploiement SAP HANA 2.0 cible.

O. Sobrero ajoute : « IBM est l’un de nos partenaires informatiques les plus fiables. Sur la base des résultats de notre démonstration de faisabilité avec IBM Power Systems Virtual Server et compte tenu de l’alliance stratégique étroite entre IBM et SAP, il ne fait aucun doute qu’IBM Power10 est la plateforme optimale pour notre nouvelle solution SAP HANA 2.0.Nous avons une telle confiance dans les deux entreprises que nous avons signé le contrat plusieurs mois avant que SAP ne certifie IBM Power10. »

En travaillant avec IBM Systems Lab Services et son partenaire commercial IBM de confiance, The Computer, Ecogas a déployé la nouvelle infrastructure informatique. Le nouvel environnement de production SAP HANA 2.0 de la société est basé sur un seul serveur IBM Power E1080 connecté au stockage IBM FlashSystem 5200, virtualisé avec IBM PowerVM et exécutant SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications (lien externe à ibm.com). P. Contreras souligne : « En choisissant SLES for SAP Applications, nous étions sûrs de pouvoir fournir la résilience et la disponibilité nécessaires pour prendre en charge nos systèmes d’entreprise SAP critiques. »

Selon A. Molina, « Travailler avec The Computer et IBM Systems Lab Services sur le projet d’implémentation fut une formidable expérience. Notre relation avec The Computer remonte à de nombreuses années et l’entreprise était toujours prête à aller au-delà de ses obligations contractuelles pour nous aider à relever les défis et à maintenir le projet de déploiement sur la bonne voie. »

Pour fournir des capacités de reprise après incident robustes, l’entreprise a créé un environnement hybride qui exploite IBM Cloud. Ecogas utilise IBM Spectrum Protect pour répliquer les données sur une instance IBM Power Systems Virtual Server en temps quasi réel, ce qui permet de minimiser le risque de perte de données ou d’interruption de service en cas de problème dans son centre de données principal.

O. Sobrero poursuit : « IBM a redoublé d’efforts pour assurer notre réussite et tiré parti de son expertise mondiale en matière de solutions IBM et SAP pour accélérer notre déploiement, et ce malgré les défis constants posés par la COVID-19. Grâce à IBM et The Computer, nous avons réalisé en 60 jours ce qui aurait pu prendre quatre mois à d’autres fournisseurs. »