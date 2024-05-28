IBM Cloud® offre aux clients du secteur de la santé un environnement d'entreprise ouvert et sécurisé pour les charges de travail, quel que soit leur niveau d'avancement pour la migration vers le cloud, ou leurs besoins en termes de charges de travail. Accélérez la recherche, inspirez confiance aux patients pour des expériences client innovantes, et améliorez la disponibilité du système, tout en respectant les normes de sécurité et de conformité.

Des solutions pour vous aider à moderniser les charges de travail existantes et les faire migrer vers le cloud en mode « lift and shift ». Utilisez la technologie open source pour créer facilement des applications dans le cloud, puis intégrez-les à vos charges de travail existantes. Avec IBM Cloud, les établissements de soins de toutes tailles peuvent opérer comme des startups agiles en offrant rapidement des services innovants qui répondent aux demandes changeantes des clients et du marché : IBM a la solution qui répond à vos besoins.