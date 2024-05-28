Solutions cloud pour la santé et les sciences de la vie

Prenez de meilleures décisions au chevet du patient avec le cloud.
Des solutions de soins innovantes et plus sûres

IBM Cloud® offre aux clients du secteur de la santé un environnement d'entreprise ouvert et sécurisé pour les charges de travail, quel que soit leur niveau d'avancement pour la migration vers le cloud, ou leurs besoins en termes de charges de travail. Accélérez la recherche, inspirez confiance aux patients pour des expériences client innovantes, et améliorez la disponibilité du système, tout en respectant les normes de sécurité et de conformité.

Des solutions pour vous aider à moderniser les charges de travail existantes et les faire migrer vers le cloud en mode « lift and shift ». Utilisez la technologie open source pour créer facilement des applications dans le cloud, puis intégrez-les à vos charges de travail existantes. Avec IBM Cloud, les établissements de soins de toutes tailles peuvent opérer comme des startups agiles en offrant rapidement des services innovants qui répondent aux demandes changeantes des clients et du marché : IBM a la solution qui répond à vos besoins.
Pourquoi IBM Cloud ?
Transformation accélérée des données

Grâce à une expertise approfondie du secteur et à des ensembles de données compatibles HIPAA et GxP, IBM peut vous aider à accélérer votre transition vers le cloud.
Une meilleure connaissance du marché

Libérez toute la puissance de vos données, créez des systèmes plus efficaces et améliorez l'expérience client grâce à une grande variété de services innovants comme IBM Garage™ et IBM® Watson Health®.
Plus sécurisé et privé

IBM est le seul fournisseur de cloud utilisant la certification de chiffrement de niveau supérieur (FIPS 140-2 niveau 4) et la technologie KYOK (Keep Your Own Keys) avec un module de sécurité matérielle (HSM) dédié. Vous, et vous seul, avez accès à vos données.
IA

L'IA vous aide à prévoir et à façonner les résultats futurs, à automatiser des processus complexes et à optimiser le temps de vos employés.

 IBM Watson Health

IBM propose des outils et des services au secteur de la santé afin de les aider à obtenir davantage d'informations sur les données et simplifier les opérations.

Calcul

Le cloud computing vous permet d'allouer vos ressources de calcul, de réseau, de stockage et de sécurité à la demande.

 Serveurs bare metal IBM Cloud

Le serveur et ses ressources sont réservés à un service exclusif et hébergés sur le réseau IBM Cloud.

Maintenez votre infrastructure sur site tout en ajoutant l'évolutivité et la disponibilité du cloud public.

 Explorer VMware Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Gérez les clusters Red Hat® OpenShift® sur un cloud hautement évolutif et fiable.

Sécurité

Utilisez une protection de pointe pour les données au repos, en mouvement et en cours d'utilisation, que vous êtes le seul à contrôler.

 Conformité

Que vous deviez respecter la conformité HIPAA régionale, mondiale ou sectorielle, IBM Cloud vous aide à vous acquitter de ces obligations.

 Explorer les programmes de conformité IBM Security

Bénéficiez d'une sécurité continue pour vos applications et charges de travail d'entreprise grâce à l'expertise d'IBM.

Apprendre les bases
Explorez la sécurité du cloud et l'importance pour les entreprises de l'intégrer à leurs opérations métier.
Traiter les journaux de big data avec SQL
Ce tutoriel va vous aider à créer un pipeline d'analyse de journaux pour collecter, stocker et analyser les enregistrements de journaux en vue du respect des exigences réglementaires ou de la détection d'informations.
Étapes suivantes

Comment les services IBM Cloud les plus populaires peuvent-ils vous aider?

