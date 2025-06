La pratique de la science des données comporte des défis. Elle s'accompagne de données fragmentées, d'une pénurie de compétences en science des données et d'une grande variété d'outils, de pratiques et de cadres parmi lesquels choisir, le tout assorti de normes informatiques rigides en matière de formation et de déploiement. Il est également difficile de rendre opérationnels des modèles de ML dont la précision est incertaine et les prévisions difficiles à vérifier.

Grâce aux outils et solutions de science des données IBM, vous pouvez accélérer l'innovation basée sur l'IA avec :

- Une data fabric intelligente

- Un cycle de vie ModelOps simplifié

- La possibilité d'exécuter n'importe quel modèle d'IA grâce à un déploiement flexible

- Une IA fiable et explicable

En d'autres termes, vous avez la possibilité de rendre opérationnels les modèles de science des données sur n'importe quel cloud tout en instaurant la confiance dans les résultats de l'IA. En outre, vous serez en mesure de gérer et de gouverner le cycle de vie de l'IA avec ModelOps, d'optimiser les décisions métier avec l’analyse prescriptive et d'accélérer le temps de valorisation avec les outils de modélisation visuelle.