Personne n’aime gaspiller du temps et de l’argent, en particulier dans le secteur de la fabrication. Compte tenu du temps, de l’énergie et des efforts consacrés à la collecte des matières premières, à leur préparation selon des normes rigoureuses et à leur assemblage final sous forme de produit viable, toute unité défectueuse ou inutilisable peut constituer un réel problème. Ou pire encore, un préjudice financier.

Et plus le produit est complexe, plus les cycles de production non conformes peuvent engendrer de la frustration.



« Nous produisons des composants mécaniques de haute précision comme des vis à bille de recirculation pour l’industrie aérospatiale, » explique Mauro Bernareggi, responsable des technologies de l’information chez UMBRAGROUP. « La fabrication de certains produits peut prendre jusqu’à quatre mois. Et après des mois de travail, si le résultat n’est pas conforme, l’impact économique est énorme. »



UMBRAGROUP était notamment préoccupé par la détection de pièces non conformes à des stades de production plus avancés, lorsque la valeur est encore plus élevée. « Et plus le nombre de non-conformités augmente, poursuit Bernareggi, plus cela affecte le bénéfice et la valeur de notre activité. Nous avons essayé de résoudre ce problème dans le cadre de nos efforts d’amélioration continue, mais il y avait encore une marge de progression. Nous avons donc décidé d’adopter une approche différente en utilisant des outils analytiques et prédictifs ».



Après avoir examiné d’innombrables dossiers et rapports de production, l’entreprise a dû envisager le problème sous un autre angle. « Le déclic s’est produit voilà environ trois ans, lorsque nous avons entendu parler de l’apprentissage automatique et de l’IA, » ajoute M. Bernareggi. « Nous avons découvert que certaines entreprises utilisaient cette technologie pour analyser les données provenant de différentes sources afin d’identifier les causes premières, difficilement détectables pour l’œil humain. Nous avions besoin de ce type d’outils.