ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.S

Avec l’essor de la construction dans le monde entier, l’industrie mondiale du ciment a connu une croissance annuelle moyenne de 5,1 % entre 2003 et 2018. Après la Chine, l’Inde et les États-Unis, la Turquie est devenue le quatrième producteur mondial de ciment. ÇimSA, l’un des plus grands fabricants de ciment de Turquie et leader dans la production de ciment blanc, a augmenté sa production annuelle à plus de six millions de tonnes. En plus de répondre à la demande intérieure, ÇimSA a également développé un réseau de distribution mondial pour l’exportation vers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Amérique du Nord.

Avec plusieurs fours, broyeurs et silos sur plus de 10 sites et sept terminaux de distribution internationaux, ÇimSA a mis en place un réseau complexe d’installations. L’entreprise a également engagé d’importants frais liés à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, à la fabrication du ciment et au transport. Pour optimiser les opérations, tout en tenant compte des fluctuations des taux de change, des taxes, de la demande et des changements de capacité de fabrication, les responsables de ÇimSA ont de plus en plus utilisé un ancien outil informatique pour la planification des ventes et des opérations.

Mais à mesure que l’entreprise se développait, l’outil de planification a atteint ses limites. « Notre ancien outil n’était pas suffisamment intégré et ne pouvait pas saisir toutes les dimensions métier que nous devions prendre en compte, explique Nevzat Çakmak, chef de projet chez ÇimSA. Nous étions limités à quelques scénarios et n’étions pas en mesure de créer tous les scénarios de simulation dont nous avions besoin pour soutenir la prise de décisions. »

« Le système précédent présentait également des problèmes de lenteur dans le calcul des solutions, explique Sabri Suyunu, professionnel de l’analyse et cofondateur de Lumtify, partenaire commercial IBM. Il fallait attendre 24 heures avant que ÇimSA puisse voir les résultats d’un problème d’optimisation. L’ancien système n’était pas non plus en mesure d’intégrer toutes les données nécessaires à la création de modèles précis. »

Alors que ÇimSA continuait à acquérir de nouveaux sites de production et à se développer sur de nouveaux marchés, son équipe de direction avait besoin de plus de rapidité et de flexibilité de la part de son outil d’opérations et de planification commerciales. Lorsque Çakmak et son équipe informatique ont commencé à chercher des solutions d’optimisation plus avancées, Suyunu a partagé son expérience. « Nous utilisions déjà IBM CPLEX Optimization Studio depuis huit ans, explique Suyunu, et je l’ai suggéré parce qu’il était rapide, facile à utiliser et capable de résoudre tous les problèmes complexes d’optimisation de ÇimSA. »