Découvrez comment les solveurs de problèmes mathématiques pour la programmation linéaire et la programmation en nombres entiers mixtes peuvent résoudre vos problèmes de planification et d’allocation des ressources. Découvrir les solveurs de programmation mathématique

Les utilisateurs peuvent créer des modèles à l’aide du langage OPL (Optimization Programming Language). Les utilisateurs qui souhaitent modéliser directement dans les API peuvent également utiliser les API en C, C++, Java, C# ou Python. Regarder la démo (7:40)