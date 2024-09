D’ici 2023, 70 % des workloads d’IA utiliseront des conteneurs d’applications ou seront créés à l’aide d’un modèle de programmation sans serveur nécessitant une culture DevOps.

Le ModelOps est une approche fondée sur des principes qui vise à rendre opérationnel un modèle dans des applications. Il synchronise les cadences entre les pipelines d’applications et de modèles. Avec le ModelOps multicloud, vous pouvez optimiser vos investissements en science des données et en IA en utilisant des données, des modèles et des ressources de la périphérie au cloud en passant par le cœur.

Le ModelOps multicloud couvre l’ensemble des cycles de vie afin d’optimiser l’utilisation de modèles et d’applications dans différents clouds. Il cible les modèles de machine learning, les modèles d’optimisation et d’autres modèles opérationnels dans le cadre de l’intégration et du déploiement continus (CI/CD). IBM Cloud Pak for Data utilise IBM Watson Studio comme plateforme idéale pour mettre en œuvre votre ModelOps multicloud.