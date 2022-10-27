IBM Cloud for Financial Services est un cloud unique en son genre, conçu pour protéger vos données les plus sensibles et vos workloads d’IA. Grâce à une sécurité intégrée et à des contrôles adaptés au secteur, IBM Cloud for Financial Services peut vous aider à optimiser votre infrastructure et à démontrer sa conformité pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte le plus : offrir de la valeur à vos clients.
Répondre aux exigences en matière de risque et de réglementation pour vos workloads d'IA
Le cloud hybride pour l’IA générative et les performances
Repenser le parcours de modernisation des applications bancaires centrales
BPER Banca Group et IBM modernisent les systèmes bancaires centraux
Conçu pour aider les entreprises des secteurs réglementés à déployer en toute sécurité des innovations basées sur l’IA et à passer à de nouveaux modèles d’exploitation.
Assurez des performances constantes sur une architecture multicloud hybride grâce à l’approche ouverte, sécurisée et flexible axée plateforme d’IBM.
Un cloud dédié qui s’appuie sur IBM Cloud Framework for Financial Services, adapté au secteur, pour atténuer les risques grâce à l’ensemble de normes réglementaires et de conformité le plus strict du secteur.
Bénéficiez d’une protection cloud continue edge-to-edge pour vos données et applications stratégiques, dans le respect des réglementations avec IBM Cloud Security and Compliance Center.
Bénéficiez des dernières technologies cognitives et d’IA pour améliorer l’efficacité et la valeur des services de paiement avec la solution de paiement en tant que service d’IBM Payment Center sur IBM Cloud for Financial Services.
Adoptez une stratégie de plateforme spécifique au secteur, optimisée pour permettre la croissance et réduire les risques commerciaux sur l’ensemble de l’écosystème commercial grâce à IBM Connected Trade Platform.
Relevez les défis d’envergure et à forte intensité de ressources informatiques et accélérez l’obtention d’informations grâce à IBM Cloud HPC.
Créez votre environnement DaaS dédié aux services financiers sur IBM Cloud pour des gains révolutionnaires et une intégration hybride aux environnements existants.
Libérez la productivité grâce à une IA responsable, transparente et explicable à l’aide de la technologie d’IA nouvelle génération d’IBM (watsonx.ai, watsonx.governance et watsonx Orchestrate), conçue pour permettre l’exécution des workflows d’IA fiables nécessaires aux secteurs réglementés.
Découvrez comment la fintech hongroise utilise le cloud public IBM pour soutenir son activité innovante tout en assurant la sécurité dont elle a besoin pour rester conforme.
Le fournisseur de technologie financière s’est associé à IBM pour faire des flux de trésorerie une réalité pour les petites entreprises.
Modernisez les systèmes centraux des banques et des assurances avec IBM Consulting, qui a été reconnu par Forbes comme l’un des meilleurs cabinets de conseil en gestion des États-Unis en 2023 et a reçu cinq étoiles, soit la note la plus élevée, pour le travail accompli avec les institutions financières.
Accélérez la création de valeur en tirant parti de l’écosystème croissant de partenaires technologiques et de fintechs validés d’IBM qui ont démontré le plus haut niveau de conformité avec l’IBM Cloud Framework for Financial Services.
Découvrez comment les partenaires commerciaux peuvent travailler avec IBM pour accélérer les parcours de modernisation des clients.
