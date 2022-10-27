IBM Cloud for Financial Services

Un cloud spécifique au secteur, conçu pour répondre à vos besoins uniques en matière de modernisation et de transformation de l’IA
Innovez sur un cloud conçu pour les secteurs réglementés

IBM Cloud for Financial Services est un cloud unique en son genre, conçu pour protéger vos données les plus sensibles et vos workloads d’IA. Grâce à une sécurité intégrée et à des contrôles adaptés au secteur, IBM Cloud for Financial Services peut vous aider à optimiser votre infrastructure et à démontrer sa conformité pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte le plus : offrir de la valeur à vos clients. 
Des capacités de sécurité et de confidentialité à la pointe de l’industrie, renforcées par l’expertise sectorielle et les partenariats étendus d’IBM.

 Les avantages liés à la modernisation de vos systèmes bancaires centraux.

Avantages
Conçu pour l’IA

Conçu pour aider les entreprises des secteurs réglementés à déployer en toute sécurité des innovations basées sur l’IA et à passer à de nouveaux modèles d’exploitation.
Hybrid by design

Assurez des performances constantes sur une architecture multicloud hybride grâce à l’approche ouverte, sécurisée et flexible axée plateforme d’IBM.
Normes réglementaires et de conformité les plus strictes

Un cloud dédié qui s’appuie sur IBM Cloud Framework for Financial Services, adapté au secteur, pour atténuer les risques grâce à l’ensemble de normes réglementaires et de conformité le plus strict du secteur.

Solutions

Gérer les risques et la conformité

Bénéficiez d’une protection cloud continue edge-to-edge pour vos données et applications stratégiques, dans le respect des réglementations avec IBM Cloud Security and Compliance Center.
Améliorer l’efficacité des services de paiement

Bénéficiez des dernières technologies cognitives et d’IA pour améliorer l’efficacité et la valeur des services de paiement avec la solution de paiement en tant que service d’IBM Payment Center sur IBM Cloud for Financial Services.
Transformer le commerce et la chaîne d’approvisionnement

Adoptez une stratégie de plateforme spécifique au secteur, optimisée pour permettre la croissance et réduire les risques commerciaux sur l’ensemble de l’écosystème commercial grâce à IBM Connected Trade Platform.

Accélérer l’accès aux informations

Relevez les défis d’envergure et à forte intensité de ressources informatiques et accélérez l’obtention d’informations grâce à IBM Cloud HPC.

Donner aux employés les moyens de travailler en toute sécurité où qu’ils se trouvent

Créez votre environnement DaaS dédié aux services financiers sur IBM Cloud pour des gains révolutionnaires et une intégration hybride aux environnements existants.

Opérationnaliser la gouvernance de l’IA

Libérez la productivité grâce à une IA responsable, transparente et explicable à l’aide de la technologie d’IA nouvelle génération d’IBM (watsonx.ai, watsonx.governance et watsonx Orchestrate), conçue pour permettre l’exécution des workflows d’IA fiables nécessaires aux secteurs réglementés.

Récits d’une transformation client

Circeo

Découvrez comment la fintech hongroise utilise le cloud public IBM pour soutenir son activité innovante tout en assurant la sécurité dont elle a besoin pour rester conforme.
Asteria

Le fournisseur de technologie financière s’est associé à IBM pour faire des flux de trésorerie une réalité pour les petites entreprises.
Groupe GEVA

IBM s’est associé à la société européenne de traitement des paiements pour optimiser la sécurité, la stabilité et la conformité en transférant un service critique vers IBM Cloud.
Collaborez et créez avec IBM Co-créer la transformation

Modernisez les systèmes centraux des banques et des assurances avec IBM Consulting, qui a été reconnu par Forbes comme l’un des meilleurs cabinets de conseil en gestion des États-Unis en 2023 et a reçu cinq étoiles, soit la note la plus élevée, pour le travail accompli avec les institutions financières.

Accélérez la création de valeur en tirant parti de l’écosystème croissant de partenaires technologiques et de fintechs validés d’IBM qui ont démontré le plus haut niveau de conformité avec l’IBM Cloud Framework for Financial Services.

Découvrez comment les partenaires commerciaux peuvent travailler avec IBM pour accélérer les parcours de modernisation des clients.

Ressources Générez de la valeur grâce à une IA sur laquelle vous pouvez compter. Repensez l’assurance dans un climat où les risques évoluent. Modernisez les services bancaires centraux et les paiements et mettez en place des fondations numériques résilientes. 5 choses à savoir sur la mission d’IBM Cloud visant à accélérer l’innovation pour les clients. Comment IBM Cloud aide à stimuler l’innovation dans des secteurs hautement réglementés, avec la sécurité au premier plan. Webinaire à la demande : Gérer le cloud souverain pour des données réglementées à l’ère de l’IA.
