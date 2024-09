GEVA savait dès le départ qu'IBM Cloud® était la solution la plus adaptée à ses besoins. « Nous travaillons depuis longtemps avec IBM, et le soutien sans faille qu'elle apporte au secteur des services financiers lui a valu une excellente réputation auprès de nos clients, » explique Matthias Fauth, gestionnaire de services chez GEVA. « De plus, la technologie IBM Cloud est conçue pour aider les entreprises comme GEVA à répondre aux nombreuses exigences de notre secteur. »

Dans le secteur du traitement des paiements, les délais peuvent être assez serrés. La plupart des banques ont des fenêtres de traitement des paiements particulièrement courtes. Si vous en ratez un, vous devrez peut-être attendre des heures ou des jours pour le suivant. Une situation qui peut avoir des effets dévastateurs dans le secteur très dynamique de GEVA.

Cela signifie que l'infrastructure qui sous-tend les applications de GEVA doit être extrêmement stable. En tant que l'un des rares fournisseurs de cloud public disposant de nombreux centres de données en Europe, notamment à Francfort, Londres et Amsterdam, IBM fournit à GEVA un service exceptionnel de basculement.

GEVA a encore renforcé la sécurité et la stabilité de son infrastructure SaaS en choisissant IBM Cloud Bare Metal Servers pour prendre en charge son Oracle database. Des bare metal servers géographiquement dispersés peuvent être configurés en mode synchrone, de sorte que si la base de données tombe en panne sur un serveur, un autre reprendra le flambeau, sans perte de données.

Un autre composant clé de l'infrastructure IBM Cloud de GEVA, IBM Cloud Object Storage, facilite le stockage du contenu des données pour les applications et la sauvegarde à travers les zones de centres de données mondiales de GEVA. IBM Cloud Object Storage permet également à GEVA d'assurer la redondance de toutes les données échangées entre les clients et le cloud. L'importance de cette configuration, conçue pour assurer la continuité du service, ne peut être sous-estimée. GEVA est une entreprise à mission critique, et toute perte de données équivaudrait à une perte de temps et de revenus.

L’environnement de GEVA ne se limite pas au bare metal. IBM Cloud Virtual Servers offre à l'organisation un avantage distinct car ils peuvent être mis à l'échelle en fonction des besoins.Cela facilite l'intégration de nouveaux clients et permet de faire face aux pics d'activité que GEVA connaît en fin de trimestre et en fin d'année, lorsque l'organisation traite des millions de transactions à l'heure.