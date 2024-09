Grâce à des analyses basées sur des outils numériques interconnectés, de nouveaux produits et services de gestion des risques voient le jour et de nouveaux concurrents font leur apparition sur le marché de l’assurance.

Les clients souhaitent désormais bénéficier d’une meilleure assistance ainsi que de meilleurs conseils sur les risques qu’ils encourent. Pour leur part, les organismes de régulation exigent que les services soient sécurisés et fournis par des prestataires responsables faisant preuve d’équité.



IBM propose aux entreprises du secteur de l’assurance une suite de solutions qui répond à tous ces besoins. Il s’agit de produits qui ont été conçus pour le cloud hybride ouvert et qui tirent parti de données ainsi que de l’IA digne de confiance. Ces produits contribuent à la modernisation et à l’automatisation des systèmes de cloud hybride, ce qui permet de bénéficier d’une flexibilité, d’une résilience et d’une efficacité améliorées.