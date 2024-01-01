Premiers pas sur IBM Cloud

Découvrez IBM Cloud

Découvrez les rôles d’accès dans la console IBM Cloud, y compris les différents rôles que vous pouvez affecter et les types de ressources auxquels vous pouvez donner accès.

Découvrez comment inviter de nouveaux utilisateurs sur votre compte IBM Cloud et comment gérer l’accès des nouveaux utilisateurs et des utilisateurs existants dans la console IBM Cloud.

Découvrez ce que sont les groupes d’accès à la console IBM Cloud, comment ils permettent de gagner du temps et d’améliorer l’organisation, et comment commencer à les créer.

Les bases du cloud
Stratégies pour des applications résilientes

Apprenez à construire des architectures résilientes qui offrent une disponibilité maximale. Ce tutoriel présente les capacités d’IBM Cloud conçues pour développer des solutions résilientes.

Recommandations pour la gestion des utilisateurs et des applications

Obtenez un aperçu des fonctionnalités disponibles dans IBM Cloud pour administrer la gestion des identités et des accès, et découvrez comment soutenir les différentes étapes de développement d’une application.

Sécurité de bout en bout pour les applications en cloud

Découvrez les principaux services de sécurité disponibles dans le catalogue IBM Cloud et comment les utiliser ensemble, notamment une application de partage de fichiers qui aide à mettre en pratique les concepts de sécurité.

Ressources pour vous aider à démarrer Accéder à la documentation du produit

Obtenez des informations sur la création d’applications, la gestion de votre compte et l’utilisation d’outils de développement.

 En savoir plus Découvrir comment utiliser IBM Cloud

Des dizaines de tutoriels de solutions pas à pas vous montrent comment exploiter toute la puissance d’IBM Cloud.

 Regarder les tutoriels Lire les dernières informations de nos experts

Obtenez des informations approfondies de la part des leaders d’opinion et des développeurs d’IBM Cloud.

 En savoir plus Obtenir l’aide dont vous avez besoin avec IBM Cloud Support

Choisissez parmi les options de support autoguidé et payant.

 Obtenir de l’aide Obtenir les certifications cloud

Validez des formations et des certifications pour perfectionner vos compétences et démontrer votre connaissance d’IBM Cloud.

