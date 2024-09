Si vous avez un compte Pay As You Go ou un compte d'abonnement, vous pouvez consulter votre facture en cliquant sur Gérer > Facturation et utilisation et en sélectionnant Factures.

En dehors de la console, vous pouvez également consulter les factures sur le site Factures du service client. Les comptes Lite n'ont pas de factures car vous n'êtes jamais facturé pour l'utilisation du plan Lite.