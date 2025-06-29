RISE with SAP sur IBM Power Virtual Server change la donne pour plus de 10 000 entreprises qui exécutent actuellement des applications SAP essentielles sur des serveurs IBM Power. Cette nouvelle option d'hyperscaler est conçue pour déplacer les workloads SAP S/4HANA des serveurs IBM Power sur site vers le cloud dans un délai de 90 jours et améliorer le temps de migration de SAP S/4HANA Cloud de 15 à 25 % par rapport au passage d'un environnement Power à un environnement x86.

La plateforme IBM Power est reconnue comme offrant les plus hauts niveaux de disponibilité et de sécurité parmi les serveurs certifiés SAP. Pour les clients exécutant un environnement SAP sur des serveurs IBM Power ou serveurs X86, IBM Power Virtual Server offre une plateforme sécurisée et résiliente adaptée à l'exécution de leurs opérations essentielles. Ils peuvent également profiter des services de la plateforme cloud d'IBM pour créer des applications alimentées par l’IA sur les sources de données SAP et non SAP.

Le parcours de modernisation RISE with SAP d'IBM dans 175 pays en utilisant l'ERP cloud de SAP privé sur IBM Power Virtual Server est, selon SAP, l'un des plus grands projets de transformation d'entreprise au monde. Cela témoigne de l’efficacité et de la fiabilité de cette solution. La migration des opérations de devis, de trésorerie, de finance et de fabrication vers SAP S/4HANA Cloud Private a abouti à une réduction de 30 % des coûts d’exploitation d’infrastructure et fonctionne avec une disponibilité de 100 % depuis la mise en service.