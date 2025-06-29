29 juin 2025
IBM Cloud est désormais disponible en tant que nouvelle option d'hyperscaler pour les clients qui modernisent leur système vers l'ERP cloud de SAP privé à l'aide de la méthodologie RISE with SAP.
RISE with SAP sur IBM Power Virtual Server change la donne pour plus de 10 000 entreprises qui exécutent actuellement des applications SAP essentielles sur des serveurs IBM Power. Cette nouvelle option d'hyperscaler est conçue pour déplacer les workloads SAP S/4HANA des serveurs IBM Power sur site vers le cloud dans un délai de 90 jours et améliorer le temps de migration de SAP S/4HANA Cloud de 15 à 25 % par rapport au passage d'un environnement Power à un environnement x86.
La plateforme IBM Power est reconnue comme offrant les plus hauts niveaux de disponibilité et de sécurité parmi les serveurs certifiés SAP. Pour les clients exécutant un environnement SAP sur des serveurs IBM Power ou serveurs X86, IBM Power Virtual Server offre une plateforme sécurisée et résiliente adaptée à l'exécution de leurs opérations essentielles. Ils peuvent également profiter des services de la plateforme cloud d'IBM pour créer des applications alimentées par l’IA sur les sources de données SAP et non SAP.
Le parcours de modernisation RISE with SAP d'IBM dans 175 pays en utilisant l'ERP cloud de SAP privé sur IBM Power Virtual Server est, selon SAP, l'un des plus grands projets de transformation d'entreprise au monde. Cela témoigne de l’efficacité et de la fiabilité de cette solution. La migration des opérations de devis, de trésorerie, de finance et de fabrication vers SAP S/4HANA Cloud Private a abouti à une réduction de 30 % des coûts d’exploitation d’infrastructure et fonctionne avec une disponibilité de 100 % depuis la mise en service.
Lorsque les clients s'engagent dans leur parcours RISE with SAP, ils ont besoin de la flexibilité nécessaire pour travailler avec les partenaires sur lesquels ils s'appuient. IBM étend son partenariat avec les principaux partenaires validés RISE with SAP, les éditeurs de logiciels indépendants dans l'écosystème SAP et les partenaires de l'écosystème Power pour aider les clients à acquérir l'expertise dont ils ont besoin pour exécuter la transformation ERP cloud.
Voici quelques-unes des annonces récentes :
« Nous nous réjouissons de cette annonce, car elle permet aux clients de Wipro qui utilisent l’environnement SAP sur IBM Power de faciliter l’adoption d’une stratégie cloud hybride conçue pour offrir une performance exceptionnelle, une sécurité fiable et une gestion de conformité, ainsi que des migrations vers le cloud plus rapides », a déclaré Harish Dwarkanhalli, président et responsable mondial des applications d’entreprise chez Wipro.
IBM propose également Transformation Suite pour les applications SAP destinées aux clients, aux SI et à d’autres partenaires de l’écosystème. Elle combine les logiciels et les services d'IBM et de leaders de secteurs tels que SNP pour automatiser les tâches de migration essentielles afin de fournir un parcours RISE with SAP plus rapide et sans interruption. En plus de la Transformation Suite, IBM propose un programme d’investissement personnalisé pour la méthodologie RISE with SAP afin de réduire les complexités de la migration des workloads SAP vers le cloud. Ce programme prend en charge les évaluations techniques de premier stade, l’exécution de la migration et la transition des workloads non RISE vers le cloud. Il comprend une offre de rachat pour les serveurs basés sur les processeurs IBM Power10 éligibles exécutant des workloads SAP.
Pour en savoir plus sur les avantages stratégiques de la modernisation des ERP IBM Power Virtual Server for SAP Cloud, participez à notre prochain webinaire. Découvrez comment SAP et IBM ont co-optimisé cette solution pour accélérer la migration vers l'ERP cloud de SAP pour les clients IBM Power, découvrez le parcours de transformation du DSI d’IBM et découvrez les avantages du programme d’investissement différencié d’IBM pour le parcours RISE with SAP.