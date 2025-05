Accélérez votre parcours SAP S/4HANA avec IBM Transformation Suite for SAP Applications

La migration des workloads SAP vers le cloud est nettement plus complexe que le transfert des workloads à usage général. Les clients sont confrontés à des défis tels que des processus de migration fastidieux, des coûts élevés, des outils limités, des obstacles à l’intégration et des complexités liées à la création d’une plateforme cloud hybride.

Pour relever ces défis, IBM a le plaisir d’annoncer la disponibilité générale d’IBM Transformation Suite for SAP Applications dès le 24 mars 2025. Cette offre complète est conçue pour simplifier et accélérer la migration vers SAP S/4HANA et RISE with SAP. En combinant des logiciels et des services d’IBM et de fournisseurs reconnus dans le secteur, l’offre automatise les tâches essentielles de migration, notamment les évaluations techniques, la migration des données et du code, l’analyse du code et les tests automatisés.

Cette annonce fait suite au récent lancement de RISE with SAP sur IBM Power Virtual Server par IBM et SAP, une offre conçue pour réduire les risques et améliorer le délai de migration de SAP S/4HANA vers le cloud, d’un site IBM Power vers le cloud en 90 jours. IBM Transformation Suite for SAP Applications améliore davantage cette proposition de valeur en fournissant des outils et des services permettant de rationaliser le parcours RISE with SAP, de l’évaluation initiale à la maintenance continue.