Aujourd'hui, Ricoh USA tire de nombreux avantages de cette mise en œuvre réussie et continue d’entretenir des relations étroites avec la multinationale d’assurance, très satisfaite de pouvoir non seulement continuer à exploiter les applications IBM i auxquelles elle est habituée, mais aussi se concentrer sur son cœur de métier et non sur la maintenance et la facturation de son infrastructure IT. Avec IBM Power Virtual Server, l’entreprise ne paie que pour les services et la bande passante qu’elle utilise.

En migrant les workloads de la compagnie d'assurance vers IBM Cloud, Ricoh USA lui permet d'économiser jusqu'à 40 % sur son budget annuel pour l'hébergement et l'exploitation des centres de données dans le monde entier. De plus, l'élimination de l'espace et de l'énergie requis pour faire tourner ces centres de données a permis de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise.

En déployant FalconStor StoreSafe VTL, Ricoh USA a permis à la compagnie d'assurance d'améliorer ses capacités de sauvegarde et de stockage de données avec une évolutivité et une rapidité accrues. Elle est désormais en mesure de répondre à ses exigences réglementaires en matière de stockage des données à long terme et d'écourter de 4 heures le délai de sauvegarde des workloads de ses clients.

Ricoh USA a également développé de nouvelles capacités et compétences dans le cadre de ses activités de services informatiques gérés, étendant son expertise des systèmes IBM Power aux environnements IBM Power Virtual Server. Elle peut également appliquer sa connaissance de FalconStor StoreSafe à des implémentations dans le monde entier.

La relation entre Ricoh USA et IBM est plus forte que jamais. « La diversité des applications et des ressources disponibles au sein des services IBM Expert Labs augmente nos chances de saisir encore plus d'opportunités », déclare Nick Mattera. « Cela change une fois de plus la donne pour Ricoh ITS ».

Cette implémentation a débloqué de nouvelles possibilités d’exploitation des serveurs virtuels IBM Power dans le propre cloud de Ricoh USA, avec en prime la possibilité de les offrir en tant que service géré en Europe. « IBM Cloud nous a donné une portée mondiale que nous n'avions jamais auparavant », déclare Nick Mattera. « Cela nous permet de nous attaquer à un tout nouveau segment de marché ».

En collaboration avec IBM Cloud, Ricoh USA compte aussi étendre la portée de son cloud. « Notre propre cloud est constitué d'une infrastructure physique », explique Nick Mattera. « L'objectif ici serait donc de réduire l'empreinte physique de nos centres de données en utilisant IBM Cloud. »

« Imaginons qu'un client international souhaite disposer de capacités de récupération de données géographiquement étendues ou d’un environnement à haute disponibilité sur divers continents. Eh bien, IBM Cloud nous offre la flexibilité pour répondre à cette attente », conclut-il.