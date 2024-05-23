Tarification IBM Cloud

Oui. Vos informations de facturation et de carte bancaire sont utilisées à des fins de sécurité et de vérification lors de la création de votre compte. Dès le début, vous disposez d’un compte Paiement à la carte et vous pouvez accéder au catalogue IBM Cloud complet, y compris les plans gratuits et Lite. Vous recevez un crédit de 200 USD pour vous aider à démarrer, que vous pouvez utiliser pour acheter des produits IBM au cours de vos 30 premiers jours. Vous ne payez que pour les services facturables que vous utilisez, sans contrat ni engagement à long terme.