Programme d’accélération de la migration pour IBM Cloud

Opportune, structurée et rationalisée : la transformation du cloud peut être complexe et prendre plusieurs années. Pour gérer les risques et faciliter la transformation, les clients doivent planifier des résultats progressifs à chaque phase de transformation. Le modèle d’engagement du programme d’accélération de la migration guide les clients dans le cadre d’un processus structuré qui comprend : 1. évaluation ou planification, 2. validation du plan et 3. préparation pour la construction et la migration. Notre objectif est de fournir à nos clients un plan de transformation comprenant des conseils précis, des outils et ateliers de planification complets, des accélérateurs d’automatisation technologique et un financement pour la preuve de valeur ou la preuve de concept, avec le soutien stratégique des spécialistes de l’intégration et de la migration d’IBM.

Présentation du nouveau centre d’excellence (COE) pour IBM Power Virtual Server (PowerVS), apportant expertise et accélérateurs technologiques pour la migration vers le cloud des environnements IBM AIX et IBM i. L’équipe COE a conçu un modèle d’engagement étape par étape pour les migrations IBM Power vers PowerVS afin d’accélérer le parcours de preuve de la valeur ou de preuve du concept du client, dans le but de valider le plan de migration.

Le programme d’accélération de la migration vers le cloud permet aux entreprises d’évaluer, de planifier, de valider le plan et de migrer leurs workloads vers le cloud. Grâce à l’expertise, aux primes et aux méthodologies d’IBM, notre objectif est de permettre à nos clients d’accélérer et de simplifier la transformation sur IBM Cloud.