Programme d’accélération de la migration pour IBM Cloud

Le cloud s’est imposé comme une plateforme de technologie transformatrice, offrant flexibilité, évolutivité et rentabilité. Les stratégies de migration vers le cloud d’entreprise visent à se concentrer sur l’activité avec un plan d’adoption technologique, opérationnel et financier intégré. Pour réussir durablement, vous devez savoir où vous en êtes, où vous allez et comment y parvenir. Élaborer un plan de bout en bout en toute confiance peut s’avérer décourageant, et les dirigeants d’entreprise éprouvent des difficultés à concevoir et à exécuter un plan de migration vers le cloud. Pour relever ces défis, nous continuons à développer notre programme d’accélération de la migration pour aider nos clients à évaluer, à planifier et à migrer leur infrastructure vers IBM Cloud.
Le programme d’accélération de la migration vers le cloud est conçu pour répondre au besoin d’un processus d’évaluation et de prise de décision simplifié et accéléré pour la migration vers IBM Cloud. Il vise à aider les clients à prendre des décisions plus éclairées pour soutenir leur transformation technologique. Notre objectif est d’accompagner les clients quelle que soit l’étape dans leur parcours grâce à un modèle d’engagement partagé visant à accélérer, à simplifier et à accélérer le processus d’évaluation et de planification de la migration vers IBM Cloud. Aujourd’hui, le programme d’accélération de la migration fournit des accélérateurs technologiques et des crédits cloud pour IBM Power Virtual Server, IBM Cloud for VMWare et IBM Cloud for SAP, comme expliqué ci-dessous.
IBM propose des primes financières sous la forme de crédits IBM Cloud pour les clients éligibles[1], couvrant 100 % du coût de la preuve de valeur ou de la preuve de concept. Pour les clients participant au plan d’économies IBM Enterprise, des primes financières sont également disponibles pour aider à compenser jusqu’à 80 % du coût de la migration.
Opportune, structurée et rationalisée : la transformation du cloud peut être complexe et prendre plusieurs années. Pour gérer les risques et faciliter la transformation, les clients doivent planifier des résultats progressifs à chaque phase de transformation. Le modèle d’engagement du programme d’accélération de la migration guide les clients dans le cadre d’un processus structuré qui comprend : 1. évaluation ou planification, 2. validation du plan et 3. préparation pour la construction et la migration. Notre objectif est de fournir à nos clients un plan de transformation comprenant des conseils précis, des outils et ateliers de planification complets, des accélérateurs d’automatisation technologique et un financement pour la preuve de valeur ou la preuve de concept, avec le soutien stratégique des spécialistes de l’intégration et de la migration d’IBM.
Présentation du nouveau centre d’excellence (COE) pour IBM Power Virtual Server (PowerVS), apportant expertise et accélérateurs technologiques pour la migration vers le cloud des environnements IBM AIX et IBM i. L’équipe COE a conçu un modèle d’engagement étape par étape pour les migrations IBM Power vers PowerVS afin d’accélérer le parcours de preuve de la valeur ou de preuve du concept du client, dans le but de valider le plan de migration.
Le programme d’accélération de la migration vers le cloud permet aux entreprises d’évaluer, de planifier, de valider le plan et de migrer leurs workloads vers le cloud. Grâce à l’expertise, aux primes et aux méthodologies d’IBM, notre objectif est de permettre à nos clients d’accélérer et de simplifier la transformation sur IBM Cloud.
Pour en savoir plus sur le programme d’accélération de la migration IBM Cloud, contactez Bill Singleton (Vice-président, Déploiement cloud et intégration) ou Rob Centra (Directeur de programme, IBM Cloud Delivery).